Удар номер раз: Кремль атакует Лукашенко 18 20.02.2021, 8:41

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Фото: Bloomberg

Следующие на очереди — Шейман и Олексин.

В Кремле принято решение о системной борьбе с контрабандными схемами приближенных к Лукашенко олигархов. В первую очередь поставлена задача разобраться с цветочным и сигаретным «бизнесом». Уже сейчас Федеральная таможенная служба направляет фуры с цветочной продукцией из Беларуси на склады временного хранения для осмотра. Очевидно, что после «простоя» цветы будут непригодны для последующей реализации, пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

Напомним, «секретным» распоряжением Лукашенко некоторые белорусские «реэкспортеры» освобождены от уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе цветов из-за границы. Более того, при поставке цветочной продукции в Россию искусственно занижается стоимость продукции и налогооблагаемая база для ввозного НДС. В итоге, контрабандная продукция из Беларуси на 30% дешевле чем у конкурентов, поставляющих в Россию напрямую.

В результате, за последние 5 лет Беларусь стала крупнейшим хабом по перевалке цветов из Нидерландов, Эквадора и Колумбии и главным поставщиком живых цветов в Россию, увеличив поставки более чем в 100 раз. На каждой фуре цветов приближенные к Лукашенко «дельцы» зарабатывают около $10000. Как сообщили коллеги, контрабандная схема функционирует более 4 лет. В год завозится около 900 млн. штук. Участвуют в этом небезызвестные компании «Глобалкастом», «Логекс», «Газ Венчуре» и «Бремино групп», за которыми стоят глава управделами Виктор Шейман, бизнесмены Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Шакутин.

На очереди безакцизная контрабанда белорусских сигарет, которую также организовал Алексей Олексин, при поддержке Виктора Шеймана ...

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