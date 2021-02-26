Эксперт: Медведев отомстит Лукашенко 6 26.02.2021, 9:49

4,932

Дмитрий Медведев

Тучи над нелегитимным сгущаются все сильнее.

Куратором всего белорусского направления российской политики станет экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Для незаконного правителя Беларуси это не сулит ничего хорошего и является дополнительным поводом напрячься.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт по белорусско-российским отношениям Владимир Трухан.

Трухан напомнил, что между Медведевым и Лукашенко существует личная неприязнь, а бывший президент России не прощает обид и может быть жестким.

«Медведев – это не плюшевый мишка, и еще неизвестно, кому повезет. Он совершенно таким («белым и пушистым») не является, – у него своя лексика, он довольно интеллигентный человек, в этом плане он не такой, может быть, жесткий и резкий, как Путин внешне, но он совершенно не мягкая игрушка…

Он не обидчивый, он просто злопамятный. Его основное отличие от Путина, люди говорят близкие и знающие, что Путин простить может, а Медведев никогда», – заявил Трухан.

Напомним, ранее Лукашенко и Медведев не раз обменивались критикой в адрес друг друга, а во время недавнего визита белорусского диктатора в Сочи, у Медведева не нашлось времени для встречи с ним из-за «плотного графика».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».