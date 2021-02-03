Гвардеец с Рублевки 3 3.02.2021, 13:56

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У командующего разгонами митингов в РФ генерала нашли элитную недвижимость.

Как установил The Insider, на совершеннолетнюю дочь главы московской Росгвардии Михаила Воробьева оформлено имение на Рублевке, а на пожилую тещу — бизнес и элитный таунхаус. И дело не только в домах — его семья живет роскошной жизнью, но никаких легальных источников дохода, которые могли бы оправдать это, найти не удалось.

Омоновцы, в эти дни жестоко разгоняющие мирный митинги, находятся в составе Росгвардии, столичный главк которой возглавляет генерал-лейтенант Михаил Воробьев. И у него могут быть свои причины не любить борцов с коррупцией.

Уроженец Курска Воробьев до поступления на службу в Росгвардию работал в МВД. Всего же в силовых структурах он находится с 1990 года. Сначала он возглавлял УВД Одинцовского района, затем межмуниципальное управление МВД «Одинцовское» (на территории которого расположена пресловутая Рублевка), а после Академии управления МВД России ушел в Росгвардию. Его официальный годовой доход на сегодняшней высокой должности составляет, согласно декларации, 4 млн 142 тысячи рублей. Даже если бы он получал такую большую зарплату все 30 лет своей службы, даже если бы не тратил вообще ничего на еду и одежду, этого все равно бы не хватило на приобретение имущества его близкими родственниками, которые зарабатывают еще меньше него.

Супруга генерала Марина Воробьева раньше работала в общеобразовательных школах, а сейчас — в Одинцовском филиале МГИМО. Ее зарплата — около 2 млн в год (официальный доход в 2019 году был выше за счет продажи небольшой квартиры).

Как установил The Insider, жена главы столичной Росгвардии (как, надо полагать, и он сам) проживает в коттеджном поселке Подушкино Одинцовского района, рядом с Барвихой. При получении цифровых пропусков она указывала, что именно из этого населенного пункта отправлялась за продуктами и медикаментами.

The Insider выяснил, что дом в Подушкино зарегистрирован на 32-летнюю дочь Воробьевых Екатерину. Площадь трехэтажного здания — 350 м².

Екатерине Воробьевой принадлежат и три прилегающих к коттеджу участка общей площадью 50 соток. Исходя из рыночных цен на землю и строения в Подушкино, владение дочери генерала можно оценить как минимум в 150 млн рублей.

В 2019 году дочь главного московского росгвардейца получила статус нотариуса. До этого (и сразу после окончания вуза, когда она и стала владелицей имения на Рублевке) работала консультантом в конторе другого нотариуса и официально зарабатывала немного. По данным источника The Insider, в 2018 году ее доход составил всего 210 тысяч рублей. Таким образом, самостоятельно приобрести недвижимость на Рублевке на легальные доходы она не могла. Скорее всего, она выиграла деньги в лотерею или получила их от богатого ухажера, так как невозможно представить себе, чтобы генерал МВД просто оформил на дочь особняк, купленный на коррупционные доходы, чтобы не указывать его в декларации.

Дочери Михаила Воробьева досталось не только право на дорогой дом, но и цифровой пропуск в период действия карантинных ограничений. Екатерина передвигалась по столице от имени Главного управления Росгвардии по Москве. При этом в Росгвардии она не работает, поэтому выдачу пропуска можно рассматривать как злоупотребление должностным положением. Судя по всему, оформлением пропуска занимался заместитель генерала, полковник Дмитрий Щебуняев — именно адрес его личной электронной почты указан в документе.

Не обошлось в истории с обогащением семьи Воробьева и без успешной тещи. Супруга главы московской Росгвардии в девичестве носила фамилию Смолина. На ее предполагаемую маму, 73-летнюю Валентину Ивановну (на пенсионерку мы вышли благодаря тому, что дочь Воробьева ездила на автомобиле с номерами, ранее принадлежавшими Смолиной-старшей), оформлены доли в двух фирмах: ООО «Свобода» и ООО «СКС-Групп». Первая арендует у администрации Одинцово землю вдоль автодороги, где идет торговля овощами и фруктами. Вторая учреждена как строительная, но пока никакой деятельности не ведет.

Бизнес-партнер тещи — скандальный бывший местный депутат и застройщик Сергей Самохин. Он замешан в деле обманутых дольщиков. Оказалась связана с застройщиками-мошенниками и дочь генерала. Согласно имеющимся у The Insider документам из Росреестра, Екатерина Воробьева производила сомнительные сделки по купле-продаже нежилого помещения с ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»: в 2011 году купила, а спустя два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы «Жилищного капитала» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Проект компании, ЖК «Гусарская баллада», называют одним из крупнейших недостроев Подмосковья. Напомним, что сам Воробьев ранее возглавлял УВД Одинцовского района, на территории которого и развернулась мошенническая деятельность связанных с его семьей строителей.

Оформленные на тещу фирмы большого дохода не приносят, зато Валентина Смолина, как установил The Insider, является собственницей модного таунхауса в одинцовском ЖК «Княжичи».

Стоимость 259-метрового объекта, исходя из рыночных предложений, составляет около 50 млн рублей.

Бизнесом Смолина, по данным ЕГРЮЛ, занялась в 2015 году, а элитную недвижимость приобрела несколькими годами ранее. Вряд ли она могла обеспечить дорогими квадратными метрами и всю семью Воробьевых: суммарная выручка всех фирм, в которых ей принадлежат доли, в несколько раз уступает стоимости недвижимости. По нашим данным, до того, как выйти на пенсию и стать бизнесвумен, Валентина Ивановна была обычной сотрудницей на кондитерской фабрике ЗАО «Кондитер-Курск». На 73-летнюю тещу Воробьева оформлен и автомобиль Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC (примерно 3 млн рублей).

Плюс ко всему перечисленному у Воробьева в собственности есть еще три квартиры, указанные в декларации. Их он не скрывает — видимо, по причине относительной скромности имущества. Одна из квартир, к примеру, находится на улице Маршала Толубко в районе Одинцово и стоит около 9 млн рублей.

Михаил Воробьев и его супруга отказались от комментариев The Insider после озвученных вопросов. Дочь генерала не отвечала на звонки.

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