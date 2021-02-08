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Литва заявляет о крупномасштабной контрабанде сигарет из Беларуси

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  • 8.02.2021, 13:23
  • 5,057
Литва заявляет о крупномасштабной контрабанде сигарет из Беларуси
Фото с сайта sigaropt.all.biz

Более 90% сигарет, ввезенных в 2020 году контрабандным путем на ее территорию, поступили из нашей страны.

Об этом со ссылкой на литовскую таможню пишет сайт naviny.by.

«По сути это крупномасштабная контрабанда», — заявил директор таможенного департамента Литвы Йонас Мишкинис, которого цитирует агентство BNS.

По его словам, в прошлом году в Литву контрабандным путем было ввезено 388 млн штук сигарет, в том числе 93% из этого объема поступило из Беларуси.

Выступая на заседании парламентской комиссии по бюджету и финансам, Мишкинис отметил, что подобные объемы контрабанды «требуют определенных шагов и на политическом уровне».

Следует отметить, что белорусские сигареты контрабандным путем поступают и на территории других стран. Так, в декабре прошлого года Государственная пограничная служба Украины сообщала о задержании крупной партии контрабандных сигарет, следовавших из Беларуси. В мешках находилось 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства.

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