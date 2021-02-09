На Луне нашли мячи, которыми полвека назад сыграл в гольф американский астронавт 9.02.2021, 10:10

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иллюстрационное фото

Алан Шепард доставил мячи в космос контрабандой.

Специалист по визуализации Энди Сондерс нашел на Луне два мяча, которыми в 1971 году сыграл в гольф командир космического корабля «Аполлон-14» Алан Шепард. Сондерс использовал снимки поверхности спутника и архивное видео, пишет BBC.

Алан Шепард доставил мячи для гольфа в космос контрабандой — он положил их в носки. Клюшку с собой не брал, только ее железный наконечник. После окончания основной части миссии Шепард прикрепил его к инструменту для сбора образцов грунта и сделал два удара.

Астронавт утверждал, что мячи пролетели «мили, мили и мили». Оказалось, нет. Один мяч преодолел 22 метра, второй — 36,5.

«Тот факт, что Шепард даже поднял мяч, чрезвычайно впечатляет», — заявил Сондерс. Астронавт смог попасть по мячу только с трех попыток, не имея при этом возможности полностью ориентироваться в 80-килограммовом скафандре.

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