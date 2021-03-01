закрыть
2 марта 2021, вторник, 0:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Таракан присвоил сыну звание генерала

131
  • 1.03.2021, 19:05
  • 20,824
Таракан присвоил сыну звание генерала

Также узурпатор освободил его от должности своего помощника по нацбезопасности.

Лукашенко освободил своего старшего сына Виктора от должности своего помощника по нацбезопасности и присвоил ему звание генерал-майора запаса. Об этом сообщила пресс-служба Таракана.

Виктору Лукашенко 45 лет. Он занимал должность помощника Таракана с 2005 года. С 2007 года сын главы государства является членом Совета безопасности республики. 26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту главы Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип