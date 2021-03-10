СМИ: PandaDoc ликвидирует компанию в Беларуси 7 10.03.2021, 11:12

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Решение было принято 22 февраля.

Сведения об ООО «Пандадок» появились в списке компаний, которые находятся в процессе ликвидации. Такой список, как передает dev.by, публикует журнал «Юстиция Беларуси».

Решение о ликвидации ООО «Пандадок» принято 22 февраля 2021 года. В качестве ликвидатора выступает компания «Сорайнен и партнеры».

Портал dev.by обратился за комментариями к основателям PandaDoc Миките Микадо и Сергею Борисюку, но пока не получил ответа.

В сентябре Микита Микадо рассказал, что PandaDoc открывает офис в Украине. На тот момент туда переехало 60 сотрудников компании. На сайте PandaDoc большинство технических вакансий открыты в киевском офисе. В Минске осталась лишь одна вакансия.

Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.

4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:

директора Дмитрия Рабцевича;

менеджера по продукту Виктора Кувшинова;

бухгалтера Юлии Шардыко;

HR Владислава Михолапа.

По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.

11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трех до десяти лет.

Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам. 15 сентября Микита объявил, что приостановил проект помощи. Инициативу подхватил CEO DeepDee Ярослав Лихачевский.

23 сентября стало известно, что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого компания перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.

11 октября директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. 13 октября изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап вернулись домой.

Под стражей остается менеджер по продукту Виктор Кувшинов.

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