Головченко провел кадровые «чистки» в верхних эшелонах власти

Головченко провел кадровые «чистки» в верхних эшелонах власти11
- 13.03.2021, 10:22
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Кто лишился портфелей?
Заместители руководителей трех министерств и Госстандарта освобождены от должностей согласно постановлению правительства от 12 марта № 140. Документ опубликован 13 марта на Национальном правовом интернет-портале, сообщают naviny.online.
Андрей Авдеев уволен с должности замминистра юстиции. Он отвечал за координацию деятельности органов принудительного исполнения, ведение Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансово-экономическую работу. Эту позицию занял Сергей Калиновский.
Лишился должности замминистра энергетики Вадим Закревский. Находясь на этом посту с 2012 года, он курировал инвестиционное и международное сотрудничество, организаций, входящих в систему министерства, а также государственного энергонадзора. На место Закревского назначен Денис Мороз.
Ирина Осмола освобождена от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации. Она проработала в этой должности два года. Преемником стал Дмитрий Барташевич.
Во всех перечисленных случаях увольнение произошло «по соглашению сторон».
Также от должности освобождена замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко — с формулировкой «в связи с выходом в отставку». Она курировала вопросы налогообложения физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, декларирования физлицами доходов и имущества, рассмотрения их обращений, вопросы юридического обеспечения деятельности налоговых органов. Данные о Шевченко были удалены с сайта МНС за несколько дней до публикации официального решения. Должность занял Игорь Скрынников.
По информации БелаПАН, о необходимости прекратить работу в ведомстве в конце февраля узнали почти два десятка сотрудников.
Кроме того, от должности директора Департамента по ценным бумагам Минфина освобожден Алексей Красинский (по соглашению сторон). На это место назначен Анатолий Шаршун.
В соответствии с постановлением заместителем министра иностранных дел стал Николай Борисевич, замминистра экономики — Татьяна Бранцевич, первым замначальника Белорусской железной дороги — Петр Дулуб.