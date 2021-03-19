Взрывная волна Байдена 19.03.2021, 10:20

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джо байден

Рубикон перейден.

Взрывная волна заявления президента США Джо Байдена о том, что Путин – убийца разнесла в клочья мозги скрепного сообщества и породила раскаты гнева, извергаемого пропагандистами путинских бригад, доказывающих обратное, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Но рвало не только Telegram-пехотинцев ГРУ и ФСБ-СВР, а также прикормленный российский комментариат, но и крупную рыбу. Лавров срочно отозвал посланника посольства в Вашингтоне Антонова «для анализа» необратимой деградации отношений с США. «Очень плохо» стало Пескову. Да, что там он, сам «хозяин» впал в детство и начал отмахиваться детсадовскими шуточками и обзывалками. Что их объединяет – недовольство правдой, которую смело высказал Байден. Но более в глаза бросается смысловой разрыв: низовые бойцы надувают щеки и обещают превратить США в ядерный пепел, а верхушка – чешет репу и воздерживается от прямых угроз, осознавая в каком положении действительно находиться РФ.

Лицам наверху известно: для формирования имиджа «великой» державы, глобального «гегемона», «центра» большой политики путинисты прибегают к актам многоликого терроризма за рубежом. Гибридные войны, засылка наемников и диверсантов, создание квазиреспублик, спонсорство ИГИЛ, вмешательство в иностранные выборы, экономический шантаж, киберпреступность, экспорт сомнительных вакцин – методы, с помощью которых кремлевские убийцы хотят заработать «уважение» во всем мире. Вы там в Кремле серьезно думаете, будучи рассадником бедствий, благодаря миллиардным вливаниям в RT, Sputnik и «ольгинскую» армию заслужить любовь во всем мире?

Президент США проясняет расклад: в информационном пространстве надули пузырь российской супердержавности, а меж тем РФ просто экспортер сырья, большая бензоколонка, приторговывающая мутной вакциной. Мировые торговые операции происходят исключительно в американских долларах и евро, тогда как родимыми «деревянными» нипочто в жизни не убедишь получать зарплату даже отбитых путинофилов. Такова она голая правда.

В Вашингтоне послали четкий сигнал о необходимости наведения порядка. Это никакой не «водораздел» и не объявление «холодной войны» - больно много чести для страны-террориста. Путинисты не рвите душу, ведь РФ и СССР «не две пары в сапоги». Руссо-гиганту еще бы хоть до уровня ВВП Италии или Южной Кореи подрасти для глобальных игр. Но аномалию современных международных отношений давно пора исправлять, ведь маниакальная одержимость путинцев разрушением, обожествление хаоса и беспредела, портят кровь всему остальному человечеству.

Перейден Рубикон – именно путинский режим необходимо остановить первым делом, чтобы вернуть порядок в мировой системе и уважение к международному праву.

Есть ли у истощенной России средства для защиты, это не главный вопрос. Важнее другая проблема: что или кого защищать россиянам? Их родина семимильными шагами идет к идеальной оруэлловской диктатуре, где в лексиконе вездесущих карательных органов нет понятия «человек» или «личность». Вместо этого есть «явный» или «потенциальный» подозреваемый в нелояльности режиму, даже на уровне мыслепреступления. Родина-мать давно забита камнями хладнокровных «силовиков» с пустыми глазами, мечтающими о новом витке террора, чтобы принести кровавое подношение их бездушному молоху путинизма. Они ведь не способны производит ничего кроме террора. Простому россиянину защищать уже попросту нечего, кроме своих оков. А вот по вопросу «кого защитить?» еще остается поле для интерпретаций. Возможный ответ – себя и свое достоинство, своих родных и близких по духу индивидов, просто защищать феномен Человека. Пока тебя, как барана не повели на убой. Даже если ты ничего не сделал – системе убийц нужны постоянные кровопускания для поддержания ее в тонусе. Вечный враг необходим путинизму. И эту роль выполняет российский народ, а все остальное уже сопутствующие факторы, враги-прикрытия, если мыслить категориями загибающейся путинской криминальной группировки. Но её безоговорочная капитуляция и трибунал все ближе, а значит, бессмысленный террор в агонии будет расти.

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