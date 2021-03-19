Скрытая правда: почему мир может не узнать, откуда взялся COVID-19 1 19.03.2021, 11:23

1,342

Миссия ВОЗ столкнулась со странным поведением китайских властей в Ухани.

В январе более десяти ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения отправились в Ухань, откуда началась эпидемия коронавируса. Исследователи рассчитывали установить источник заражения, отследить пути распространения вируса, чтобы оперативно реагировать в будущем в случае повторения пандемии.

Как выяснила The Wall Street Journal, международная группа ученых столкнулась с сопротивлением со стороны китайских властей и сокрытием результатов анализов. В итоге мир рискует не узнать всей правды о появлении вируса, пишет издание.

Почему Китай начал срывать расследование

Расследования происхождения вирусов могут занимать годы, поскольку во время вспышки эпидемии правительства в первую очередь занимаются борьбой с болезнью, а не выяснением ее происхождения. В 2003 году ВОЗ уже обвиняла Китай в сокрытии информации о вспышке коронавируса на юго-западе страны. Только через 10 лет ученые смогли установить, что источником заражения тогда стали летучие мыши.

С сокрытием информации китайскими властями, как пишет WSJ, мир столкнулся и в этот раз, когда нанятая ими компания провела полную дезинфекцию рынка в Ухани в декабре 2019 года. По словам очевидцев, на рынке было множество живых животных, в том числе диких, но власти отчитались лишь об обнаружении замороженных продуктов, и ни в одном из них не было следов вируса.

Дезинфекция рынка в Ухани.

Фото: China Daily

Уже в январе 2020 года ВОЗ рекомендовала ученым изучить версию о происхождении вируса от дикого животного. Эту версию поддержал и глава китайского агентства по борьбе с болезнями. Через месяц в Ухань приехала первая международная группа ученых. Участники той поездки рассказали WSJ, что китайские коллеги и чиновники произвели впечатление людей, заинтересованных в установлении истины.

Однако подход Китая начал меняться по мере того, как эпидемия становилась чувствительной политической проблемой. Сначала президент США Дональд Трамп предположил, что коронавирус мог попасть на улицы из лаборатории в Ухани, а затем Австралия первой из стран потребовала провести независимое расследование происхождения вируса, что вызвало ярость китайских властей.

Ученые понимали, что чем больше проходит времени, тем сложней будет обнаружить источник вируса, и в итоге вопрос о независимом расследовании был поставлен на Всемирной ассамблее здравоохранения. По словам нескольких высокопоставленных американских чиновников, Китай тогда вел активные переговоры с участниками ассамблеи с целью приостановить или полностью заблокировать расследование. По итогу переговоров Китай добился права вето при формировании группы международных исследователей, а также заставил отказаться от изучения возможного лабораторного происхождения вируса.

Выступление председателя КНР Си Цзиньпиня на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Фото: AP

Выверенный маршрут и чиновники под видом ученых

В августе ВОЗ начало набор команды медиков, которые должны были установить происхождение вируса. В качестве вероятных участников группы от США Госдепартамент отправил организации список из троих кандидатов, но ни с кем из них ВОЗ даже не связался. В итоге в команду вошел другой представитель от США, а также еще девять ученых из Дании, Великобритании, Нидерландов, Австралии, России, Вьетнама, Германии, Катара и Японии, пять экспертов ВОЗ, два представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и два представителя Всемирной организации по охране здоровья животных.

Глава международной экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек в Ухани

Команда должна была прилететь в Ухань 14 января, но двоих участников группы китайские власти не пустили в страну из-за положительных тестов на коронавирус. Остальные по прибытии сели на двухнедельный карантин. Во время него участники группы каждый день по видеосвязи общались с китайскими учеными, однако, как говорят сразу несколько ученых, полученная таким образом информация могла быть предоставлена еще до прибытия в Китай. Неформальное общение между приехавшей группой и китайскими учеными власти страны пытались предотвратить.

Когда карантин закончился, членам группы ВОЗ стало очевидно, что их маршрут поездок по стране составлен китайскими властями таким образом, чтобы подтверждалась официальная версию. Согласно ей, коммунистическая партия оперативно предприняла все необходимые меры для борьбы с вирусом. В Ухани ученых привезли в больницу, на рынок и выставку, посвященную «решительной победе китайских властей в битве» с вирусом. На протяжении всей поездки группу западных ученых сопровождали несколько десятков китайских ученых (от 30 до 60). Из них 17 человек, как пишет WSJ, оказались сотрудниками министерства иностранных дел. В китайском МИДе заверили, что их сотрудники не принимали участия в поездке.

Несмотря на все это, члены группы признают, что встречи с китайскими учеными оказались ценными и что им удалось посетить все объекты, на которых они хотели побывать. Китай в свою очередь отчитался, что поделился данными от более чем тысячи экспертов, которые изучили медицинские записи 76 тысяч пациентов из 200 медучреждений Ухани и 50 000 образцов животных. Однако участники исследовательской группы настаивают, что китайские власти делились лишь собственным анализом, но исходными данными. Ученым не удалось изучить анализы крови, взятые до декабря 2019 года и составить список животных, встречавшихся на рынке.

Недопуск к исходным данным

По словам китайских ученых, из 76 тысяч изученных медкарт они выделили 92 случая госпитализаций людей с симптомами коронавируса в октябре, ноябре и начале декабря — до официально зарегистрированного первого случая. Ни в одном из этих случаев тест не подтвердил наличие коронавируса. Эти данные сильно озадачили международных исследователей. Дело в том, что основные симптомы коронавируса — кашель и температура — часто встречается при других заболеваниях, и в провинции с населением в 60 миллионов человек количество зарегистрированных заболеваний с такими симптомами должно быть намного выше.

Исследователи пытались выяснить, по какому принципу были отобраны именно эти 92 случая, между которыми явно не было связи, почему тесты на коронавирус были сделаны у этих пациентов лишь за несколько недель до прибытия международных исследователей (к этому моменту антитела могли полностью исчезнуть). Китай отказался предоставить исходные данные по этим больным, а также указал, что вирус циркулировал в других странах до выявления в Китае, а значит ВОЗ должна изучить, не возникла ли эпидемия за пределами страны.

«Я ученый и доверю данным. Я доверяю документальным свидетельствам, основанным на данных, я не доверяю просто тому, что кто-то говорит», — сказал один из участников поездки, датский эпидемиолог Теа Фишер.

Ученые попросили доступ к банку крови в Ухани, чтобы изучить замороженные образцы, взятые до декабря 2019 года. В них могли обнаружиться антитела, предполагали ученые. Китай отказал сделать это оперативно, сославшись на юридические требования, но пообещал изучить эти образцы попозже.

Международная группа также посетила Уханьский институт вирусологии, где провела всего несколько часов. Во время визита ученые спросили, почему с сайта института пропала база данных вирусов. Глава института ответил, что ее удалили после 3000 попыток взлома.

Итоговое голосование

В конце поездки международная группа встретилась в конференц-зале с китайскими учеными для подведения итогов. Участникам мероприятия были заданы четыре ключевых вопроса: попал ли вирус в человека непосредственного из животного? Есть ли в цепочке еще какое-то животное-посредник? Попал ли вирус из еды, например через замороженные продукты? Происходит ли вирус из лаборатории?

Каждый вариант оценивался по пятибалльной шкале от «крайне маловероятно» до «очень вероятно». Итоги голосования ученых глава исследовательской группы раскрыл на пресс-конференции. Наиболее вероятная гипотеза, что вирус от первоначального животного-носителя — летучей мыши — перешел другому животному, а затем к человеку. Теория о лабораторном происхождении была отвергнута единогласно.

По итогам поездки ВОЗ не исключает, что вирус мог появиться на два месяца раньше, чем считалось раньше. Пока самый ранний официально зафиксированный в Китае датирован 8 декабря. Для подтверждения своей теории ученым необходим допуск к банку крови, который китайские власти не предоставили. Подробный отчет о поездке ВОЗ предоставит на следующей неделе. По словам исследователей, на которых ссылается WSJ,установить точное происхождение вируса удастся не раньше чем через несколько лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».