Белорусские артисты отмечают День Воли песнями и клипами

фото: shutterstock

Самые заметные работы.

Еще со вчерашнего дня в Сети стали появляться песни и клипы белорусских артистов, написанные ко Дню Воли. К празднику в этом году подготовились как никогда много звезд: Лявон Вольский, NaviBand, Маргарита Левчук и другие. Tut.by собрал самые заметные работы.

NaviBand и VAL — «Вольныя сны»

Вокалистки двух белорусских групп NaviBand и VAL выпустили совместную песню «Вольныя сны» и атмосферный клип на нее. Музыку и слова написала Ксения Жук из NaviBand, режиссером и оператором выступил молодой белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, известный по созданию видео для Макса Коржа, Intelligency, а также блогера Влада Бумаги.

В комментариях на YouTube коллаборацию называют удачной, а еще пишут: «Неожиданно! Две мои любимые группы», «Вот это «Галасы» с правильного «места» и «Лепшая песня 2021-га».

Маргарита Левчук и Андрей Паук — «Ты мой герой»

Заметный дуэт последнего времени — оперная певица Маргарита Левчук и блогер Андрей Паук — написали ко Дню Воли песню «Ты мой герой». И это уже не едкая сатира, как в случае с их пародийным проектом «Красная зелень», а искренняя композиция о свободе и независимости, основной посыл которой — «Не разбіць, не спыніць, не стрымаць».

«Я ўпэўнена на сто, што мы пераможам зло», — поет оперная дива. Кстати, музыку к песне сочинили оба музыканта, а слова написал Андрей Паук, упомянув строчки белорусского поэта Янки Купалы.

Лявон Вольский — альбом «Трыбунал»

Свой «падарунак беларускаму народу на свята» подготовил и Лявон Вольский. Ночью он выпустил новый альбом, который называется «Трыбунал». Музыкант уточняет, что на пластинку попали 10 композиций «пра наша жыццё ў гэты складаны, трывожны і натхняльны час». Прикрепляем лирик-видео на трек Вольского «Героі нашай зямлі» — в альбоме он заключительный.

Дата выхода нового релиза Лявона — неслучайная. Артист уточняет:

— Сем гадоў таму, 25 сакавіка 2014 года, выйшаў мой першы сур’ёзны сольны альбом «Грамадазнаўства». Мы адмыслова прымеркавалі рэліз да Дня Волі. І ў гэтым, 2021-м, вырашылі таксама зрабіць падарунак беларускаму народу на свята.

Naka — «Страна N»

Анастасия Шпаковская и белорусская группа Naka тоже не остались в стороне: сегодня они выпустили клип на песню «Страна N» («Страна негодяев»), положенную на слова Сергея Есенина. Ролик рассказывает о том, что, по мнению музыкантов, сейчас происходит в белорусском обществе.

В своей новой работе музыканты рассказывают историю про потерянную веру в свободу, которая мучит сегодня многих из белорусов — и тех, кто покинул страну, и тех, кто остался. В клипе появляются БЧБ-атрибуты, кровь, крысы и символы объединенного штаба Светланы Тихановской: кулак, знак «виктори» и сердце. Музыку композиции написала сама Анастасия Шпаковская, режиссером стал Алексей Копачинский.

Макс Лоренс — «Крок»

Музыкант родом из Гомеля Макс Лоренс несколько часов назад выпустил белорусскоязычную песню «Крок». «Той, хто не с намі, cупраць нас. Але ж многія с намі», — уверен исполнитель. Слова и музыку написал он сам.

— Все, о чем я переживаю, о чем думаю, что чувствую, во что и в кого верю, я рассказал в этой песне, — уточнил музыкант.

Laudans — «Адзінства»

Ребята из белорусского дуэта Laudans подготовились ко Дню Воли заранее: композицию «Адзінства» они выпустили еще вчера. Главная мысль песни — белорусам нужно объединяться:

— Мы верым, што з’яднаўшыся можна перамагчы ўсё. А для таго, каб па-сапраўднаму з’яднацца, трэба перамагчы сябе. Спадзяемся, што гэта песня натхніць вас.

Змитер Войтюшкевич — «25 сакавіка»

У себя в социальных сетях Змитер Войтюшкевич разместил пост с роликом на песню «25 сакавіка», написанную на стихи Владимира Некляева. Правда, видео не новое, оно появилось ровно год назад. Но сегодня артист посчитал важным напомнить о нем своим подписчикам. Клип он сопроводил строчкой из песни: «Лёд зімовы ламае рака», а также поздравил белорусов с праздником.

В ролик на композицию «25 сакавіка» попали архивные кадры с празднования Дня Воли в предыдущие годы. А сам Вайтюшкевич появляется на экране в футболке с надписью «Хто не любіць волі, — не нашага роду…». Это строчка из стихотворения Янки Купалы «Ад рана да рана».

Андрей Хаданович и белорусы — «Чуеш, як пяе народ?»

Известный музыкант и переводчик Андрей Хаданович перевел на белорусский язык композицию из мюзикла «Отверженные» 2012 года — Do You Hear the People Sing? На белорусском она получила название «Чуеш, як пяе народ?». Песню исполнил хор белорусов. «Вольны край, жыві» — поют они.

Белорусы из разных стран — «Ваяцкі марш»

Специально ко Дню Воли белорусы из разных уголков планеты исполнили гимн Белорусской народной республики «Ваяцкі марш», также известный как «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Видео, в котором снялись десятки человек, вышло в рамках общественно-культурной инициативы «Спеўны сход» проекта «Годна». Ее основал лидер фолк-группы Vuraj Сержук Долгушев — он тоже появляется в ролике. Для тех, кто хочет спеть «Ваяцкі марш» у себя дома, авторы идеи предлагают караоке-версию.

