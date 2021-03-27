Как «Евровидение» обернулось для Лукашенко политическим скандалом 27.03.2021, 17:30

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Голос белорусов услышали.

Вечером 26 марта Европейский вещательный союз опубликовал решение об отстранении Беларуси от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2021». Хотя изначальная позиция ЕВС насчет исключения Беларуси была «конкурс вне политики».

Naviny.by расскажут, что изменило решение и кто может спеть вместо пропагандистов.

Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года. В этом году страна впервые не будет представлена на этом конкурсе.

Еще 3 февраля гендиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Курран заявлял, что «Евровидение» — конкурс вне политической повестки. «Мы последовательно и решительно противостоим попыткам использовать это культурное событие в политических целях», — подчеркивал Курран.

Эти слова были сказаны в ответ на обращение Белорусского фонда культурной солидарности (БФКС) об исключении Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси (НГТРК, БТ) из состава организации как рупора пропаганды режима Лукашенко. БТ — единственный вещатель в Беларуси, являющийся членом ЕВС, именно поэтому БТ решает, кто будет представлять страну на «Евровидении».

Спустя 50 дней, 26 марта, ЕВС принимает совершенно противоположное своей первоначальной позиции решение и исключает Беларусь из числа участников конкурса. Это значит, что группа «Галасы ЗМеста», поющая песенки в поддержку режима Лукашенко, не выступит в Роттердаме.

Официальная причина

В специальном сообщении ЕВС говорится, что новая композиция группы «Галасы ЗМеста», представленная Белтелерадиокомпанией вместо первоначального варианта, не соответствует правилам конкурса и поэтому отклоняется. В причинах упоминается урон репутации «Евровидения» и противостояние попытке использовать конкурс в своих целях.

Ранее 10 марта ЕВС предложил Белтелерадиокомпании заменить композицию «Я научу тебя» на другую из-за политического подтекста. Беларусь представила новую композицию. На этот счет 26 марта ЕВС сказал:

«ЕВС, Контрольная группа, управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе. Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса, по которым участники должны гарантировать, что не будут использовать конкурс и не нанесут вред его репутации».

Последняя капля

О вреде репутации в качестве основной причины отстранения Беларуси говорит и Александр Чаховский — исполнительный директор Белорусского фонда культурной солидарности.

Он считает, что на изменение отношения ЕВС к участию Белтелерадиокомпании повлияло общественное мнение:

«Голос белорусов услышали в Европейском парламенте, мы появились в европейских СМИ — это и Польша, и Нидерланды, и Финляндия и другие. Это все притянуло особое внимание к нашей проблеме. Мы говорили, что вещатель — это адвокат режима, что едут те музыканты, которые в десна целуются с этим режимом».

Вторая причина, по убеждению Александра Чаховского, в том, что «назначив эту группу, режим выстрелил себе в ногу. Было очевидно, что это политически мотивированное искусство, если можно это искусством назвать. И для ЕВС это было последней каплей. Давление со всех сторон, плюс лавина хейта и критики. Все условия были созданы для принятия решения об отстранении».

Левчук и Паук, VAL, Shuma… Кто может спеть от белорусов?

Цели лишить Беларусь «Евровидения» не было. Была цель лишить пропагандистский канал возможности спекулировать на «Евровидении», сказал в интервью Сергей Будкин — руководитель БФКС.

Технически Беларусь исключена из участия в конкурсе в этом году. Однако остаются альтернативные форматы: выступление вне конкурса и участие через «Белсат», который является дочерней компанией польского члена ЕВС — TVP.

«Мы рассматриваем в качестве гибридного варианта участие в “Евровидении” через независимое белорусское телевидение “Белсат” с голосованием за участника через платформу “Голос”. Но ранее переговоры с TVP не принесли никакого результата. Мы продолжим работу в этом направлении».

Группа VAL — победитель национального отбора на «Евровидение-2020» — одной ногой уже была в Роттердаме, но из-за коронавируса шоу было отменено. БФКС видит смысл в том, чтобы восстановить справедливость и предложить «Евровидению» и белорусам такой вариант.

«Мы проверяли почву, проводили голосования, опросы, кого белорусы хотели бы видеть? Варианты очевидные — те, кто сейчас на слуху и на виду: это и VAL, и Shuma, и Маргарита Левчук. Любой вариант выступления независимых артистов, которых на самом деле люди любят слушать и смотреть, нам видится выигрышным», — сказал Сергей Будкин.

При участии независимых артистов от Беларуси в «Евровидении» может возникнуть проблема флага. Сейчас в стране их два: официальный красно-зеленый, запятнанный в крови оппонентов режима, и исторический бело-красно-белый. В практике ЕВС были случаи запрета выступать под неофициальными флагами. На это Сергей Будкин заявил:

«Это могло бы быть выступление даже под нейтральными флагами. Всегда можно найти выход из ситуации, когда две стороны заинтересованы его найти».

Руководитель БФКС рассказал, что следующая цель — «X-фактор». В 2019 году Беларусь купила франшизу на производство шоу. Теперь Белтелерадиокомпания возобновляет этот проект.

«Присутствие БТ мы считаем недопустимо, потому что это позорит весь проект. Мы будем аналогично призывать лишить БТ права в нем участвовать. Мы будем объяснять артистам, что скоро в новой Беларуси можно будет участвовать в конкурсах без вреда для совести».

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