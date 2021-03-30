Amnesty International выпустил очередной доклад по ситуации в Беларуси 30.03.2021, 17:03

В этот раз он посвящен отношению силовиков к пожилым людям.

Белорусские власти поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих, которым грозит повышенный риск заражения COVID-19, транспортируя их в переполненных милицейских автобусах и помещая в переполненные тюремные камеры. В новом брифинге Amnesty International задокументировала произвольные аресты и факты жестокого обращения с пожилыми людьми, принимавших участие в мирных протестах, в том числе с мужчиной 83 лет, которого в отделении милиции заставили стоять лицом к стене в течение полутора часов с поднятыми руками.

«Люди всех возрастов приняли участие в протестах против всё более репрессивного режима Лукашенко. Независимо от возраста протестующих белорусские власти отвечали на их акции с одинаковым насилием. Обращение с мирными демонстрантами было ужасным повсеместно, однако жестокое обращение с людьми в возрасте 80 лет демонстрирует в полной мере, насколько непропорциональной была реакция милиции.

Обращение с мирными демонстрантами было ужасным повсеместно, однако жестокое обращение с людьми в возрасте 80 лет демонстрирует в полной мере, насколько непропорциональной была реакция милиции», — заявила Татьяна Мовшевич, координатор кампаний Amnesty International по Беларуси.

«Amnesty International собрала информацию о пожилых людях, страдающих от тяжёлых болезней, в том числе рака, болезней сердца и легких, которые подверглись жестокому обращению и произвольным задержаниям на срок до несколько недель. Это вызывает особую озабоченность с учётом того, что пожилые люди подвергаются повышенному риску серьёзных осложнений от COVID-19, при том что белорусские власти не предприняли адекватных шагов для минимизации рисков заражения среди задержанных», — добавила она.

Многие пожилые люди в Беларуси организовали собственные марши солидарности с мирными демонстрантами, известные как Марши мудрости.

20 декабря 2020 года 83-летний Янка (имя изменено по соображениям безопасности) шёл по улице с маленьким флагом с Погоней, историческим белорусским гербом, который стал одним из символов протестов. Янка рассказал Amnesty International, что трое милиционеров грубо схватили его и затащили в машину. В отделении милиции Янку полтора часа заставили стоять лицом к стене с поднятыми руками.

«В нескольких шагах от меня лицом к стене стоял ещё один задержанный. Я показал ему знак рукой и прошептал: «Жыве Беларусь». Он тихо ответил: «Жыве вечна». Через несколько часов меня отпустили. Я не знаю, что случилось с этим человеком», — рассказал Янка Amnesty International.

Глобальная кампания солидарности Amnesty International #StandWithBelarus рассказывает, как подавление протестов влияет на различные слои белорусского общества. Белорусские власти превратили систему правосудия в оружие, чтобы наказывать переживших пытки, а не преступников, а женщин подвергали нападкам и оскорблениям.

«Мы призываем к солидарности с народом Беларуси, поскольку его права продолжают систематически нарушаться», — сказала Татьяна Мовшевич.

«Коса государственных репрессий в Беларуси рубит всех на своём пути — молодых и старых, мужчин и женщин. Мы повторяем наш призыв к мировым лидерам принять значимые меры для защиты народа Беларуси и противостоять этой ужасающей атаке на права человека», — добавила она.

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