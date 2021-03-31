Не пора ли Макею уступить кресло министра сыну? 13 31.03.2021, 8:19

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Виталий Макей.

Фото: МИД Беларуси

Есть основания полагать, что раскол произошел во многих семьях «вертикали».

То, что происходит в нашей стране, – это не просто политический кризис. Его особенность – конфликт интересов людей разных взглядов, разных поколений, глубокий разлом в семейных отношениях. Вот и вспыхнувший на днях скандал вокруг заявления Посольства США в Беларуси лишний раз подчеркивает именно такую природу ситуации, сложившейся в наших родных пенатах, пишет «Народная воля».

Заголовок, предваряющий всю тематическую подборку, возможно, в какой-то мере и тенденциозен, но он, полагаем, в то же время и актуален. Его заперсонифицированность имеет и явное обобщающее значение. Есть основания полагать, что и дети других первых лиц государства не разделяют позиции родителей.

Заявление Посольства США

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравляет всех белорусов с 103-й годовщиной провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Хотя более века прошло с момента первого провозглашения государственности, последние события показывают, что борьба белорусов за свободу и демократию продолжается. В настоящее время тысячи белорусов всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как режим прибег к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы удержаться у власти.

С 1991 года Конгресс США и каждая Президентская администрация неизменно поддерживали суверенитет независимой Беларуси. Акт о демократии в Беларуси 2004 года и несколько обновленных версий этого акта с тех пор оказали поддержку в укреплении демократии, прав человека, независимых СМИ и гражданского общества и были направлены на предотвращение коррупции и посягательств на институты демократии и прав человека. Акт о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси 2020 года сигнализирует о том, что обязательства США остаются сегодня так же актуальны, как и в 2004 году.

Соединенные Штаты поздравляют народ Беларуси с 25 Марта и с нетерпением ждут того дня, когда белорусский народ сможет самостоятельно определять свое будущее.

25 марта 2021 года.

На это заявление пресс-службы МИД ответил хамским комментарием.

Виталий Макей (сын министра иностранных дел Беларуси) ответил белорусскому МИД:

Виталий Макей.

Фото: МИД Беларуси

– Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов. Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов – это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны.

Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий.

Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль. Наоборот: еще сильнее подчеркнет посредственность.

Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень хотелось бы, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои знания, навыки, опыт и нравственные ориентиры.

Они нам всем еще понадобятся.

ДОСЬЕ

В МИДе Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии.

До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

О его увольнении из МИДа стало известно 24 сентября 2020 года. Виталий Макей ушел тихо, ни он сам, ни его отец не делали по этому поводу вообще никаких комментариев. На просьбу журналистов прокомментировать свой уход Виталий Макей тогда ответил так: «Я воздержусь от комментариев. Надеюсь на ваше понимание».

Жена Виталия Макея Маргарита подписывала петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским, а после президентских выборов минувшего года, 13 августа, добавила рамку «Остановите насилие!» на свое фото в «Фейсбуке».

Маргарита Макей

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