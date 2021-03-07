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Tesla представит обновленный пикап Cybertruck

  • 7.03.2021, 21:15
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Tesla представит обновленный пикап Cybertruck

Сейчас производитель сосредоточен на запуске машины в производство.

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что компания представит обновленную версию электрического пикапа Cybertruck в следующем квартале. Сейчас производитель сосредотачивает усилия на запуске машины в производство, передает ixbt.com.

Угловатый электромобиль был представлен еще в ноябре 2019 года, но его производство начнется не раньше конца текущего года. За прошедшее время производитель уже успел модернизировать пикап.

Tesla представит обновленный пикап Cybertruck в следующем квартале

В отличие от большинства автопроизводителей, показывающих смелые концептуальные автомобили, но значительно отходящих от них в серийных версиях, Tesla больше следует прототипу при освоении серийной модели.

Что касается Cybertruck, ранее Маск сообщил об изменениях в подвеске. В ходе очередной модернизации ожидается некоторые изменения в конструкции и размерах. Обновление также может включать некоторые ранее анонсированные особенности, например, солнечную крышу кузова.

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