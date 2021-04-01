Пьяного водителя с 3,6 промилле задержали под Шкловом 2 1.04.2021, 12:06

Он ехал по центру дороги в агрогородке Городец.

Пьяного водителя BMW остановила ГАИ 30 марта в Шкловском районе. Экипаж обратил внимание на автомобиль, который около восьми утра ехал по центру дороги в агрогородке Городец.

Инспекторы подали сигнал об остановке. Водитель выполнил требование. При проверке документов сотрудник ГАИ заподозрил, что водитель нетрезв. «Алкотест» показал наличие у водителя 3,6 промилле алкоголя.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности и был лишен прав за нетрезвую езду. С того времени прошло меньше года, теперь ему может грозить конфискация автомобиля и уголовная ответственность.

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