закрыть
1 апреля 2021, четверг, 12:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пьяного водителя с 3,6 промилле задержали под Шкловом

2
  • 1.04.2021, 12:06
Пьяного водителя с 3,6 промилле задержали под Шкловом

Он ехал по центру дороги в агрогородке Городец.

Пьяного водителя BMW остановила ГАИ 30 марта в Шкловском районе. Экипаж обратил внимание на автомобиль, который около восьми утра ехал по центру дороги в агрогородке Городец.

Инспекторы подали сигнал об остановке. Водитель выполнил требование. При проверке документов сотрудник ГАИ заподозрил, что водитель нетрезв. «Алкотест» показал наличие у водителя 3,6 промилле алкоголя.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности и был лишен прав за нетрезвую езду. С того времени прошло меньше года, теперь ему может грозить конфискация автомобиля и уголовная ответственность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День Воли продолжается
День Воли продолжается Ирина Халип
День Воли — наш!
День Воли — наш! Андрей Санников
Гордость за страну
Гордость за страну Наталья Радина
Отставному стратегу срочно требуются генералы
Отставному стратегу срочно требуются генералы Владимир Халип