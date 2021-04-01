Как санкции США ударят по режиму 9 1.04.2021, 13:33

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Нынешние санкции — совсем не те, которыми они были были шесть лет назад.

Феликс Мирский в статье «Предупредительный залп новых санкций» на tut.by объясняет, что нового в санкциях США против режима Лукашенко и как они ударят по экономике диктатора:

— Шесть лет назад, американские санкции грозили белорусским предприятиям всего лишь потерей американского рынка. И, надо сказать, что для белорусских компаний эта угроза была не слишком впечатляющей. Но за шесть лет многое изменилось. Под влиянием дела Магнитского США ввели новый регламент применения санкций. Теперь, коль скоро санкционный список составлен и утвержден, в него можно добавлять любые компании из любой страны мира на том простом основании, что они имеют коммерческие отношения с компаниями из первоначального списка.

Любой европейский покупатель бензина с «Нафтана» должен быть готов к тому, что американский рынок для него могут закрыть. Любой банк, который решит выдать кредит «ГродноАзот», рискует потерять своих американских клиентов. А любой, скажем, украинский партнер «Белшины» может потерять уже своих европейских клиентов. Потому что по новому регламенту санкционные списки расширяются, как круги на воде. Первыми в группу риска попадают партнеры компаний из первоначального списка, а потом уже и партнеры партнеров. По большому счету, введение санкций Минфина США против предприятий «Белнефтехима» делает немного избыточным принятие против них еще и санкций ЕС.

При этом процедура добавления новых компаний выглядит безжалостной рутиной. Во всяком случае, по сравнению со сложными процедурами принятия санкций Евросоюзом, где списки каждый раз приходится согласовывать со всеми министрами иностранных дел ЕС. Вот, собственно, именно так все происходит с пресловутым списком Магнитского, который обновляется с удручающей его фигурантов регулярностью. Собственно, поэтому в крупных западных компаниях появились целые департаменты, которые проверяют новые и действующие контракты на предмет рисков, связанных с американскими санкциями.

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