СМИ: Спецслужбы РФ готовят провокации для начала военной агрессии против Украины 12 10.04.2021, 8:03

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Фото: Reuters

Назван один из разрабатываемых сценариев.

Российские спецслужбы разрабатывают сценарии провокаций на оккупированных территориях Донбасса и внутри России для возможного начала военной агрессии против Украины, пишет «Guildhall».

Одним из разрабатываемых сценариев является бомбардировка спецслужбами РФ военного парада 9 мая в Донецке. Об заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк.

«Для начала агрессии против Украины нужен лишь повод, который традиционно российские спецслужбы способны организовать самостоятельно», – заявил аналитик.

«Среди сценариев, индикаторы подготовки которых мы видим уже сейчас, есть высокая вероятность российских провокаций на оккупированных территориях и даже на территории самой РФ. В частности, среди других вариантов, российскими спецслужбами прорабатывается возможность осуществления бомбардировок с дронов парада 9 мая в Донецке с целью обвинения в этом ВСУ», – подытожил Александр Данилюк.

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