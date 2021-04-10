«Можешь выйти на площадь — в тот назначенный час» 10.04.2021, 15:12

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Оно того стоило.

Муж осужденной за стрим журналистки Катерины Андреевой Игорь Ильяш получил от нее первые за три недели, еще мартовские письма. Об это он написал в своем Facebook-аккаунте.

– «По пути меня сопровождал наш любимый вопрос: «оно того стоило?» Модное развлечение этого сезона – лицезреть округленные глаза, когда люди слышат в ответ – «да, конечно». Знаю, что так делаю не одна я».

Вчера я получил от Catarina Andreeva два письма - первые за три недели, еще мартовские. Оба позитивные. Одно было написано вскоре после тяжелого этапа с Володарки в жодинскую тюрьму.

«Путешествовала-с», – иронизирует Катя. Цитата про «модное развлечение» – как раз о том этапе.

Вопрос «оно того стоило» действительно наш «любимый»: прежде я писал Кате о том, как во время моих 15 суток меня забавляло попугайство тюремщиков, считавших своим долгом спросить, «стоило ли оно того». Благо мы с Катей реагируем на этот дурацкий вопрос одинаково.

В другом письме, которое написано уже после постановки на профилактический учет, Катя просит прислать ей «на потом» книги: «Архипелаг ГУЛАГ, воспоминания узницы Освенцима, чешской клавесинистки Зузаны Ружичковой и сборник Сергея Жадана «Життя Марії». А еще – стихотворение Александра Галича про восстание декабристов («От Синода к Сенату»…).

На свободе Катя часто перечитывала это стихотворение. Там есть такие строки:

«И все так же, не проще,

Век наш пробует нас:

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

В тот назначенный час?!»

Катя находится в тюрьме уже 145 дней.

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