«Можешь выйти на площадь — в тот назначенный час»
- 10.04.2021, 15:12
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Оно того стоило.
Муж осужденной за стрим журналистки Катерины Андреевой Игорь Ильяш получил от нее первые за три недели, еще мартовские письма. Об это он написал в своем Facebook-аккаунте.
– «По пути меня сопровождал наш любимый вопрос: «оно того стоило?» Модное развлечение этого сезона – лицезреть округленные глаза, когда люди слышат в ответ – «да, конечно». Знаю, что так делаю не одна я».
Вчера я получил от Catarina Andreeva два письма - первые за три недели, еще мартовские. Оба позитивные. Одно было написано вскоре после тяжелого этапа с Володарки в жодинскую тюрьму.
«Путешествовала-с», – иронизирует Катя. Цитата про «модное развлечение» – как раз о том этапе.
Вопрос «оно того стоило» действительно наш «любимый»: прежде я писал Кате о том, как во время моих 15 суток меня забавляло попугайство тюремщиков, считавших своим долгом спросить, «стоило ли оно того». Благо мы с Катей реагируем на этот дурацкий вопрос одинаково.
В другом письме, которое написано уже после постановки на профилактический учет, Катя просит прислать ей «на потом» книги: «Архипелаг ГУЛАГ, воспоминания узницы Освенцима, чешской клавесинистки Зузаны Ружичковой и сборник Сергея Жадана «Життя Марії». А еще – стихотворение Александра Галича про восстание декабристов («От Синода к Сенату»…).
На свободе Катя часто перечитывала это стихотворение. Там есть такие строки:
«И все так же, не проще,
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
В тот назначенный час?!»
Катя находится в тюрьме уже 145 дней.