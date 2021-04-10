закрыть
10 апреля 2021, суббота, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Можешь выйти на площадь — в тот назначенный час»

  • 10.04.2021, 15:12
  • 1,962
«Можешь выйти на площадь — в тот назначенный час»

Оно того стоило.

Муж осужденной за стрим журналистки Катерины Андреевой Игорь Ильяш получил от нее первые за три недели, еще мартовские письма. Об это он написал в своем Facebook-аккаунте.

– «По пути меня сопровождал наш любимый вопрос: «оно того стоило?» Модное развлечение этого сезона – лицезреть округленные глаза, когда люди слышат в ответ – «да, конечно». Знаю, что так делаю не одна я».

Вчера я получил от Catarina Andreeva два письма - первые за три недели, еще мартовские. Оба позитивные. Одно было написано вскоре после тяжелого этапа с Володарки в жодинскую тюрьму.

«Путешествовала-с», – иронизирует Катя. Цитата про «модное развлечение» – как раз о том этапе.

Вопрос «оно того стоило» действительно наш «любимый»: прежде я писал Кате о том, как во время моих 15 суток меня забавляло попугайство тюремщиков, считавших своим долгом спросить, «стоило ли оно того». Благо мы с Катей реагируем на этот дурацкий вопрос одинаково.

В другом письме, которое написано уже после постановки на профилактический учет, Катя просит прислать ей «на потом» книги: «Архипелаг ГУЛАГ, воспоминания узницы Освенцима, чешской клавесинистки Зузаны Ружичковой и сборник Сергея Жадана «Життя Марії». А еще – стихотворение Александра Галича про восстание декабристов («От Синода к Сенату»…).

На свободе Катя часто перечитывала это стихотворение. Там есть такие строки:

«И все так же, не проще,

Век наш пробует нас:

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

В тот назначенный час?!»

Катя находится в тюрьме уже 145 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина