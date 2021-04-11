Эрдоган сделал важное заявление после встречи с Зеленским 4 11.04.2021, 8:03

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Анкара обозначила свою позицию на фоне нарастания напряжения на украинско-российской границе.

Турция не намерена признавать Крым частью России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Anadolu.

«Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма», — сообщил Эрдоган.

По его словам, Анкара поддерживает «Крымскую платформу» — проект Киева по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова. «Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», — подчеркнул президент Турции.

Он добавил, что двусторонние отношения Анкары и Киева нацелены на то, чтобы Черное море оставалось «морем мира, спокойствия и сотрудничества». Кроме того, Эрдоган поддержал минские соглашения как способ деэскалации конфликта в Донбассе.

«Мы обменялись мнениями о ситуации в Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решить политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права», — заявил турецкий лидер.

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