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В Гомеле на продажу выставили самую дешевую квартиру в Беларуси

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  • 12.04.2021, 14:39
  • 2,152
В Гомеле на продажу выставили самую дешевую квартиру в Беларуси

В квартире сделан ремонт.

Пожалуй, самая дешевая квартира в Беларуси сейчас выставлена на продажу в Гомеле – цена «маленькой студии» – всего $6.000. К тому же, оплатить недвижимость можно и в рассрочку, пишет kp.by.

Мини-квартира находится в старой гостинице аэропорта, которую выкупили и переделали под жилье. В здании 1986 года прошел капремонт, были заменены коммуникации, установлены новые окна, счетчики на воду и электричество.

У объекта собственная котельная и пункт охраны, а в перспективе собственник планирует обустроить зону барбекю с мангалом и беседкой, а также открыть сауну с бассейном. Здание кирпичное, четырехэтажное, с холлом и парадной. Сама квартира находится на третьем этаже, приватизирована, продается в частном порядке.

Площадь квартиры — всего 13 «квадратов», высота потолков — 2,6 метра. В квартире сделан ремонт — обустроен санузел и кухня, установлены стеклопакеты и двери, поставлен диван. Квартира продается всего за $ 6 тыс. Кроме того, квартиру можно купить в рассрочку на два года. При этом первоначальный взнос — от 5460 рублей, ежемесячные платежи — от 637 рублей.

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