закрыть
13 апреля 2021, вторник, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анжелика Агурбаш: Лукашенко уже утонул, о каких песнях может идти речь?

3
  • 13.04.2021, 10:54
  • 4,688
Анжелика Агурбаш: Лукашенко уже утонул, о каких песнях может идти речь?
Анжелика Агурбаш

Певица жестко раскритиковала тех, кто едет на «Славянский базар» поддерживать террористов.

«Славянский базар» продолжает терять участников. Практически каждый день артисты сообщают о своем отказе в участии на фестивале. Редакция «Бусла» связалась с белорусской певицей Анжеликой Агурбаш и узнала ее мнение о сложившейся ситуации.

«Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет. В ситуации, которая происходит сейчас в Беларуси, а именно законодательный дефолт, абсолютное беззаконие, ежедневно калечатся судьбы людей, каждый решает сам, ехать и поддерживать кровавый режим или нет. Сейчас все приобрело не такие краски, как нам хотелось бы. Говорят, что музыка и творчество вне политики. Конечно, творчество должно быть вне политики, но здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. Поэтому это совершенно другая история. Сейчас вся Европа и весь цивилизованный мир отказываются поддерживать Лукашенко и его режим. Мы видели это на примере переноса Чемпионата мира по хоккею, даже Евровидение не приняло представителя от режима Лукашенко. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы творческие люди - голуби мира, мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Я считаю, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар» автоматически переходят на сторону света. Я никого не осуждаю, каждый сам выбирает для себя творческий путь. Здесь не надо никого осуждать, у каждого свои понятия. Поэтому каждому свое. Я на стороне тех артистов, которые поддерживают людей, я за мир, за справедливость, за реальное творчество. Кто считает, что нет ничего особенного в том, чтобы поддерживать террористов, пусть едет и поддерживает, — отметила Анжелика Агурбаш.

— У меня болит каждая клетка за каждого, кто пострадал в репрессивной машине. Вполне вероятно, что люди, которые не чувствуют боли белорусского народа, белорусских людей, которые попали в тяжелейшее состояние, может, не видят в этом ничего особенного. Но я считаю, что любой здравомыслящий человек, любой взрослый человек, который может думать и чувствовать, не додумается ехать на концерты, которые устраивает режим Лукашенко».

По мнению певицы, в сложившейся ситуации в стране, говорить о концертах — полный абсурд: «Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии и остановить геноцид народа, остановить террор и агрессию. Сейчас не до песен и не до «Славянского базара». Как об этом можно говорить и рассуждать? У нас каждый день калечатся судьбы и здоровье людей, Лукашенко уже утонул в горе и слезах народа, о каких песнях может идти речь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина