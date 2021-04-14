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Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом профессия

  • 14.04.2021, 7:48
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Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом профессия
фото: из открытых источников

Исследование провели ученые из Катара.

Работники ритуальной сферы в два-три раза более подвержены заражения коронавирусом, чем медики. Причины пока неясны, ведь специалисты могли заразиться как от контакта с телами, так и с живыми людьми. Соответствующее исследование ученых из Катара опубликовано в научном журнале International Journal of Infectious Diseases.

Так, доля заболевших и имеющих антитела к COVID-19 работников моргов составляет 19,1 процента, а у работников кладбищ — 29,6 процента. При этом доля заболевших медиков составила 10,6 процента.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 47 работников морга и 81 работник кладбища. Все они сдали тест ПЦР или анализ на антитела. Ученые также взяли пробы с поверхностей рабочих зон, однако следов коронавируса там не нашлось. При этом известно, что большая часть участников исследования жили в общежитиях, то есть, больше рисковали заразиться в домашних условиях.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов в беседе с газетой «Известия» назвал заражение от покойников маловероятным. По его словам, тела перед похоронами дезинфицируют с применением антисептиков, при этом родственникам рекомендуют не целовать умерших от различных инфекций.

Ряд экспертов также добавили, что хоть шанс заразиться от умершего существует, больше рискует патологоанатом, вскрывший тело, а не обычные работники моргов или кладбищ.

Ранее ученые Института глобальных медицинских наук Калифорнийского университета назвали профессии с самым высоким риском смерти от коронавируса. На первом месте оказались медики. При этом работники похоронной сферы в список не вошли.

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