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Министры иностранных дел стран Балтии срочно едут в Украину

  • 14.04.2021, 13:38
Министры иностранных дел стран Балтии срочно едут в Украину
фото: Michele Ursi/Shutterstock/FOTODOM

Это будет знаком солидарности.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии 15 апреля прибудут в Украину с совместным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министры иностранных дел Эстонии Ева Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичсом и Литвы Габриелюс Ландсбергис прибудут по приглашению украинской стороны.

Отмечается, что их визит ставит целью продемонстрировать солидарность балтийских государств с Украиной на фоне наращивания Россией военного присутствия вблизи украинских границ, обострения ситуации на оккупированных территориях и массированной пропаганды.

"Дмитрий Кулеба и его балтийские коллеги обсудят практические шаги для поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепления безопасности взаимодействия, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - отмечает МИД.

В то же время не сообщается, планируют ли министры ехать на восток к линии соприкосновения.

Отдельно визиты глав МИД Литвы и Латвии анонсировали еще раньше.

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