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Кораблекрушение «Белоруссии»

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  • Денис Дудинский
  • 16.04.2021, 13:21
  • 2,050
Кораблекрушение «Белоруссии»
Денис Дудинский

Мачта вместе с капитаном и потрепанным красно-зеленым флагом ушла под воду.

Корабль с давно выцвевтшей надписью "Белоруссия" на борту терпел крушение. Это была старая посудина, которая уже 26 лет не знала должного ремонта. В ржавом днище образовалась дыра, украденный некогда в одном из портов керосин закончился, двигатели заглохли, штурвал вышел из строя и капитан орал на команду, приказывая матросам взять весла и грести. Он пытался убедить всех, что винт, двигатель и керосин совсем не нужны для благополучного плавания; что только веслами и можно развить невиданную скорость и достичь благословенного берега.

Матросы потели, выбивались из сил, но гребли - каждый в свою сторону, так как точных координат конечной точки маршрута не знал никто. Если кто-то возмущался или выказывал недовольство абсурдными приказами и идеями, того просто выбрасывали за борт.

Капитан иногда выходил на капитанский мостик и истерично отдавал распоряжения: поменять местами боцмана и старпома, перекрасить трубу, выбросить за борт кока, кричал что-то про вражеские подводные лодки, которые хотят потопить судно, о страшных акулах, которые якобы отгрызли якорь, о жестоких пиратах, которые жаждут захватить корабль, а всю команду и пассажиров продать в рабство. В конце концов он назначил себя Адмиралом, сам себе вручил орден "За героические заслуги", закрылся в своей каюте и принялся рассовывать по карманам казенное серебро, пачки общественных денег и даже объедки, которые остались от вчерашнего банкета, после чего забился под кровать и стал бубнить что-то о бунте на корабле...

В какой-то момент пассажиры даже сами ринулись спасать корабль: кто-то занялся винтом, кто-то побежал ремонтировать штурвал, кто-то метнулся в радиорубку, чтобы отправить сигнал СОС. Но капитан, обозвав пассажиров крысами, приказал запереть их всех на нижней палубе, чтобы "не мешали осуществлению системы проведения процесса конструктивной организации спасательных мероприятий в рамках корабельного устава".

В конце концов, потеряв последнюю надежду на спасение судна, пассажиры сами спустили шлюпки на воду, дружно налегли на весла и поплыли подальше от неминуемого краха, оставив корабль истеричному капитану и его сумасшедшей команде...

***

Люди в спасательных шлюпках с почтительного расстояния наблюдали, как тонул корабль. Корпус судна уже давно ушел под воду, торчали только мачты и труба. В воде, захлебываясь в набегающих волнах, барахтались те, кто еще совсем недавно прославлял капитана, его курс, нахваливал корабль и обливал грязью пассажиров. Капитан, взобравшись на одну из мачт, отбивался веслом от тех некогда так ему преданных членов команды, которые еще не утонули и из последних сил пытались ухватиться за пока еще торчащие над водой части корабля в надежде спастись; он продолжал кричать вслед людям в шлюпках, что они предатели, обвинял их, запугивал, угрожал... Но очень скоро и мачта вместе с капитаном и потрепанным красно-зеленым флагом ушла под воду.

***

Люди в шлюпках посреди океана подбадривали друг друга, поддерживали ослабевших, делились водой и пищей, перевязывали раненых... Вставало солнце. Вскоре на горизонте в первых лучах рассвета появился лайнер, на белом борту которого рассветной полосой отражалось красное солнце. Спасение было близко, оставалось чуть-чуть сильнее налечь на весла. Начинался новый день.

Денис Дудинский, "Фейсбук"

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