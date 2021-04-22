Эксперт: Москва увидела, насколько уязвим Лукашенко 22.04.2021, 8:50

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Давление на Таракана будет максимальным.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий прокомментировал «Салiдарнасцi» повестку переговоров Таракана в Москве.

О сигналах из России

— Мне кажется, что подсветка этой истории о «перевороте» за неделю до переговоров между Путиным и Лукашенко 22 апреля в Москве не является случайной. Главная цель — оказать психологическое давление на Александра Лукашенко и принудить его пойти на уступки, шантажируя подобными сценариями.

Эта история происходит как нельзя кстати на фоне ужесточающейся изоляции Минска на международной арене и сужения коридора для какого-либо маневра в отношении другого центра силы — будь то это западные страны или тот же Китай.

Главная цель этой операции — показать, что в целом, как политическое и физическое выживание Лукашенко целиком зависит от воли Кремля.

Я бы так описал те сигналы, которые фигурировали и в заявлениях российских политиков, и СМИ, и которые прозвучали во время послания Владимира Путина.

Как на московские сигналы реагирует Минск

— Все это время белорусские власти старательно пытались подыграть официальной версии, растиражированной российскими спецслужбами — якобы о попытках западных стран произвести смену власти в Беларуси неконституционным путем. Прежде всего Польши, США и Украины.

Этот информационный эффект должен был перебить впечатление о том, что за организацией попытки «переворота» стоит российская сторона.

В нынешних условиях Кремль решил содержание этих переговоров слить для усиления своей переговорной позиции и ослабить позицию Лукашенко. Не говоря уже о том, что косвенным эффектом этой операции стало дополнительное напряжение в отношениях Минска с Киевом, Варшавой, Вильнюсом и Вашингтоном.

На чем будет настаивать Москва

— В целом повестка переговоров известна. Это разрешение торгово-экономических проблем, которые, в свою очередь, увязаны с переходом Беларуси на налоговое законодательство России, за что наша страна может претендовать на решение вопросов о запуске единых рынков нефти, газа, нефтепродуктов и единых политик в области сельского хозяйства и промышленности.

Повестка также включает вопросы о транзите власти. В том числе и через «конституционную реформу» и организацию определенного «круглого стола» с участием политической оппозиции.

Какая глубокая интеграция не была бы, Лукашенко вряд ли может рассчитывать на уровень поддержки, который он получал до 2015 года. Эти субсидии обнулились к 2020-му, а к 2025-му они и вовсе в любой возможной форме исчерпаются.

Третий вопрос касается военно-политической интеграции. Создания военной базы или развертывания постоянного военного присутствия на территории Беларуси. Здесь мы также видим, что Минск пытается лавировать.

Он идет на удовлетворение этой просьбы частично. В виде возобновления практики совместного патрулирования воздушного пространства, как это было в 2013 году. Или через организацию центра боевой подготовки.

Но, безусловно, это не тот формат, который продвигает Россия. Назовем его условно «армянским». Это развертывание российской военной базы на территории Беларуси и переподчинение Вооруженных сил нашей страны Объединенному стратегическому командованию Запад. Или Западному военному округу России.

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