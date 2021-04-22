В Гродненской области мошенница представилась работником газовой службы и выманила у пенсионерки деньги 22.04.2021, 13:53

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Женщина уверила, что берет деньги в счет погашения коммунальных платежей

В Гродненской области лже-газовщица выманила деньги у пенсионерки, пишет kp.by.

На уловку аферистки попалась 84-летняя пенсионерка из Слонима. К ней в квартиру пришла незнакомка, представилась сотрудницей газовой службы. Она сумела убедить пенсионерку передать ей 150 рублей. Объяснила, что эти деньги пойдут в счет уплаты коммунальных платежей. Мошенница ушла, а пенсионерка позвонила дочери и рассказала, что произошло. Та поняла, что мать обманули и обратилась в милицию.

Лже-газовщицу поймали. Это оказалась неработающая 21-летняя девушка из Брестской области. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Кстати, еще несколько лет назад лже-газовщики массово атаковали белорусов. Под видом сотрудников газовой службы к ним приходили торговые агенты, которые втюхивали доверчивым газовые анализаторы втридорога.

В последнее время эстафету мнимых газовщиков приняли аферисты, предлагающие за немалую сумму прочистить вентиляцию в квартире. Напоминаем: эту услугу бесплатно предоставляют коммунальные службы!

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