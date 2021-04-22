Ученые напечатали поджелудочную железу, которая поможет лечить диабет 6 22.04.2021, 16:57

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Биопечать также может положить конец тестированию лекарств на лабораторных животных.

Поджелудочная железа – жизненно важный орган, который вырабатывает различные ферменты и гормоны, участвующие в пищеварении и обмене веществ. Один из таких гормонов – инсулин. С помощью инсулина организм поглощает сахар из кровотока, тем самым снижая его уровень в крови. Если не контролировать высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени, это может привести к опасным для жизни осложнениям, пишет «Популярная механика».

Именно это и происходит с людьми, страдающими диабетом: организм либо не реагирует на инсулин, либо поджелудочная железа не вырабатывает его в достаточных количествах. В конечном итоге пациенты вынуждены принимать лекарства, чтобы улучшить ситуацию – в противном случае они рискуют получить серьезные осложнения для здоровья.

Новая биопечать, описанная в блоге EPFL, поможет исследователям разрабатывать более индивидуализированные лекарства от диабета. Одно из основных преимуществ – для печати поджелудочной железы используются стволовые клетки пациента. На ней могут тестироваться различные препараты, пока не будет получен желаемый результат.

Биопечать также может положить конец тестированию лекарств на лабораторных животных.

Исследователи считают, что их новую технологию однажды можно будет использовать для печати других органов и биологических тканей и даже тестирования различных методов борьбы с раком.

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