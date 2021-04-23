Bitcoin резко упал в цене

Bitcoin резко упал в цене5
- 23.04.2021, 16:30
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Спад произошел всего за 24 часа.
Стоимость Bitcoin колеблется вокруг отметки в 48 700 долларов, что является падением в около 8% за последние 24 часа.
Криптовалюта Bitcoin резко потеряла в цене и по состоянию на утро пятницы, 23 апреля, стоит меньше $50 000. Об этом сообщает Coindesk.
Отмечается, что по данным торгов, стоимость Bitcoin колеблется вокруг отметки в 48 700 долларов, что является падением в около 8% за последние 24 часа.
Как предполагают аналитики, сейчас на рынке происходит корректировка после слишком большой заинтересованности в Bitcoin со стороны частных инвесторов.
Как сообщалось ранее, стоимость биткоина впервые достигла $64 тысячи.