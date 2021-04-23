Что сейчас происходит на «Гродно Азоте»? 1 23.04.2021, 19:30

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фото: svaboda.org

У гродненского предприятия проблемы.

21 апреля администрация ОАО «Гродно Азот» опубликовала следующее сообщение:

«Вчера вечером в 23:30 (20.04.2021 - от ред.) цех Аммиак-4 был включен в работу и вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех Карбамид-4».

Все бы ничего, но руководство продолжает врать, пишет стачком предприятия.

На регламентные нагрузки цех не вышел даже сегодня. Имеются проблемы по воздушной машине - нехватка воздуха. Помимо проблемы с воздушной машиной есть еще ряд проблем.

Произошел прорыв трубопровода оборотной воды. В системе понизили давление, постоянно ведется откачка воды, но устранить течь не могут.

Если проблемы не устранят, в скором времени жители города могут снова увидеть огненный факел – знайте, это не плановые работы, это внештатная ситуация.

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