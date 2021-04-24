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Сегодня – день рождения Зенона Позняка

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  • 24.04.2021, 11:44
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Сегодня – день рождения Зенона Позняка
Зенон Позняк
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Одному из лидеров белорусского национального движения исполнилось 77 лет.

Председатель Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк сегодня празднует 77-й день рождения.

Политик является внуком Яна Позняка - известного белорусского общественного деятеля. Именно Позняк открыл для общественности историю Куропат. Был одним из тех, благодаря кому белорусский язык, герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными, а Беларусь восстановила независимость.

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