Ученые: Мутировавший штамм коронавируса «BV-1» неуязвим для антител 24.04.2021, 19:22

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Впервые новый штамм обнаружили у американского студента из Техаса в рамках университетской программы тестирования COVID-19.

Ученые из Техасского университета A&M обнаружили новый штамм коронавируса "BV-1", который неуязвим для некоторых нейтрализующих антител, пишет unian.net.

Несмотря на то, что такой вариант COVID-19 обнаружили пока только у одного человека с легкими симптомами, ученые сообщили, что вирус содержит генетические маркеры, которые способствуют быстрому распространению и тяжелым последствиям для организма.

Впервые BV-1 обнаружили у американского студента из Техаса в рамках университетской программы тестирования COVID-19.

Инфицированный получил положительный результат 5 марта. Через 20 дней тест также подтвердил наличие вируса, что может свидетельствовать о большей длительности болезни. Отрицательный результат на наличие вируса студент получил 9 апреля.

Отмечено, что другие исследования подтвердили, что несколько нейтрализующих антител неэффективные для других вариантов COVID-19 с теми же генетическими маркерами, что и BV-1.

Эксперты из Техаса уже сообщили соответствующую информацию о последовательности генома BV-1 в глобальную базу геномных данных вирусов гриппа и коронавирус GISAID.

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