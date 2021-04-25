Блогер Илья Варламов высмеял гомельских «ябатек», открывших пандус на входе в поликлинику 13 25.04.2021, 14:20

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Cтолько «помпы» из-за двух кусков профиля и пластиковой коробки.

Российский блогер Илья Варламов написал о том, как в Гомеле «депутат» с помпой (телевидением, шариками и перерезанием ленточки) открыл колясочную и пандус у отделения детской поликлиники:

«Великое открытие произошло в небольшой, но очень гордой республике, граничащей с Россией. Несмотря на происки ее врагов и многочисленные попытки давления на «крепкого орешка», народная власть Беларуси не устает демонстрировать успехи своего правления, показывая рост качества жизни и благосостояния простых людей. На этот раз взор белорусских чиновников упал на славный город Гомель. <…>

Вообще, конечно, это какой-то п…ц. Никто не спорит, что нужно создавать условия для комфортного пребывания пациентов в медицинских учреждениях, вот только не нужно из рядовых событий устраивать шоу.

Под видом заботы о людях около поликлиники был сделан крутой пандус, якобы призванный повысить доступность городской среды, и установлен убогий пластиковый бокс с рынка, куда и мусорные контейнеры-то ставить стремно. Если он сейчас выглядит как г…о, то представляете, что с ним будет через год-два?

Видимо, не желая отставать от российских «великих открытий», которых становится все больше с приближением выборов, белорусские чиновники решили и у себя пооткрывать объекты уровня мусорки у дома с яркими репортажами в СМИ.

Что ж, остается лишь с бурным возгласом «Ура!» устроить салют и поблагодарить белорусское государство за установку двух кусков профиля и пластиковой коробки».

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