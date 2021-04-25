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Из российских аптек исчезло важное лекарство

  • 25.04.2021, 15:28
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Из российских аптек исчезло важное лекарство

С чем это связано?

Из российских аптек резко пропал популярный еще с советских времен успокоительный препарат – феназепам (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Он используется как "скорая помощь" для купирования тревожных расстройств, например панических атак и обсессивно-компульсивных нарушений, и до последнего времени его можно было купить без рецепта. Это позволяло получить препарат людям, у которых приступ паники начался внезапно, которые не хотели идти к психиатру и становиться на учет или у которых не было возможности это сделать, сообщает currenttime.tv.

Теперь просто купить феназепам невозможно. Согласно постановлению Министерства здравоохранения РФ, с 22 марта 2021 года препарат "подлежит предметно-количественному учету". Это значит, что выписывать его будут по гораздо более сложной процедуре, чем раньше, а продавать его смогут менее 10% аптек – те, которые продают наркотические обезболивающие препараты и оборудованы специальными сейфами. А продажа препарата без рецепта будет уголовно наказуемой.

"Аптекам не то чтобы невыгодно его продавать – они просто не смогут этого сделать. Для этого должны быть специальные помещения отделены, оформлены", – подчеркивает Виктория Преснякова, директор СРО "Ассоциация независимых аптек".

Чиновники от медицины ссылаются на то, что феназепам относится к сильнодействующим препаратам и злоупотреблять им нельзя, а продажа аналогичных препаратов регламентирована во многих странах. Но медики и пациенты говорят, что российским пациентам по новым правилам получить лекарство будет намного сложнее, чем в Америке или Европе, и это может стать реальной проблемой для пациентов, которые не хотят становиться на учет в психдиспансер.

"Это станет проблемой для большого количества пациентов. Поскольку, по данным DSM-групп, феназепама продается за год более чем на миллиард рублей", – подчеркивает Преснякова.

"По новым правилам, чтобы получить рецепт на такой препарат, на пациента необходимо завести карточку, например в психоневрологическом диспансере. А, как мы понимаем, это стигматизация, – объясняет профессор-психиатр Владимир Менделевич. – В карточке нужно отразить актуальное психическое состояние. Это создает новый барьер на пути доступности важных препаратов".

Менделевич объясняет: феназепам хоть и относится к психотропным веществам, но мгновенной зависимости не вызывает. А потому ужесточение оборота препарата в России – неоправданно жесткая мера.

"Для того чтобы сформировалась зависимость, нужно принимать в огромных дозах в течение долгого времени, чего не делается никогда в рамках лечебных программ", – подчеркивает врач.

Николай – один из тех, кому препарат выписывали для лечения тревожных расстройств. По его словам, адекватной замены этому препарату нет. На учете в наркодиспансере молодой человек состоять не хочет – и что делать дальше, пока не решил.

"Обычный "Ново-пассит" и валерьянка мне не помогают, а это средство действует сразу", – говорит он.

Руководитель центра помощи пациентам "Геном" в Санкт-Петербурге Елена Хвостикова считает, что новые правила станут проблемой, особенно для пожилых пациентов.

"За рецептом надо сходить, его надо выписать. Много проблем с этими рецептами, особенно в условиях ковида, когда категорически не хочется ходить в поликлинику ни за какими рецептами", – подчеркивает она.

Елена говорит, что и сама нуждается в лекарстве, но теперь не уверена, что сможет его получать.

По оценке Ассоциации независимых аптек, в новых реалиях продавать препарат смогут около 10% аптек по стране. Причем почти все из них находятся в городах. В сельской местности аптек, оборудованных по требованиям Минздрава, очень мало.


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