В Чехии арестовали трех предполагаемых боевиков «ДНР» 3 25.04.2021, 18:17

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Им грозят десятки лет тюрьмы.

Районный суд Праги 23 апреля отправил под стражу троих из пяти обвиняемых в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне "ДНР". Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на чешское издание Novinky.

Суд заключил под стражу председателя "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пршемысла Ивана Гадрава.

Им и еще двум чехам предъявлены обвинения в террористическом нападении, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма.

Вероятным боевикам "ДНР" грозит до 20 лет тюрьмы за терроризм, до 12 лет – за финансирование терроризма, а также до 15 лет – за поддержку и пропаганду терроризма.

Издание Novinky пишет, что "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" может быть причастно к организации поездок чешских граждан на Донбасс для участия в боевых действиях со стороны боевиков. Кроме того, это объединение якобы организовывало военные учения, на которых они тренировались со всем "разрешенным законом оружием и его копиями".

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