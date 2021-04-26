Нужно ли перед прививкой сдавать анализы на наличие антител к COVID-19 и как долго сохранится иммунитет? 2 26.04.2021, 13:24

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Ответы на главные вопросы.

Минздрав опубликовал рекомендации для специалистов по вакцинации против COVID-19 вакциной «Спутник V». Рекомендации подготовлены Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Выдержки, которые могут быть интересны всем, кто уже привился или планирует это сделать:

Можно ли заболеть COVID-19 после введения одного или двух компонентов вакцины Спутник V?

Люди, получившие вакцину, не могут заболеть COVID-19 или выделять вирус SARS-CoV-2 вследствие введения вакцины, так как в вакцине отсутствует живой вирус. Вакцина Спутник V получена биотехнологическим путем, при котором патогенный для человека вирус SARS-CoV-2 не используется.

Учитывая, что после введения первой дозы вакцины организму требуется время для выработки специфического иммунитета, можно заразиться вирусом в дни после вакцинации и в дни, предшествующие вакцинации. Полноценный специфический иммунитет формируется у 92% привитых через 7−21 день после введения второго компонента вакцины.

Введение второй дозы вакцины также важно, поскольку это способствует формированию максимально возможной защиты от развития COVID-19 благодаря более интенсивному и зрелому иммунному ответу.

Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека, предупреждая возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. Однако есть только ограниченные данные, свидетельствующие о том, что вакцинация уменьшает риск бессимптомного течения COVID-19 в случае возможного инфицирования, а именно эти формы способствуют распространению инфекции в популяции.

Чрезвычайно важно, чтобы до окончания пандемии все, кто пройдет вакцинацию, продолжали соблюдать такие меры предосторожности, как социальное дистанцирование, использование средств защиты органов дыхания, мытье рук и избегали мест с большим скоплением людей.

Как долго сохраняется защита?

На этот вопрос четкого ответа пока нет. Сейчас есть подтверждения, что иммунная защита сохраняется не менее 9 месяцев и, возможно, по результатам математического моделирования, до 2-х лет, то есть как минимум столько же времени, что и иммунитет после перенесенного заболевания.

Но благодаря вакцинации обеспечивается колоссальное преимущество, поскольку вакцина позволяет сформировать иммунитет без заболевания и возможного развития осложнений. Кроме того, ожидается, что иммунитет после вакцинации будет более сильным, чем после перенесенного заболевания, поскольку иммунный ответ на вакцину является более избирательным и мощным, чем при естественном инфицировании.

В рамках клинических исследований в течение 2 лет планируется осуществлять мониторинг привитых добровольцев, чтобы получить необходимую информацию для уверенного ответа на вопросы о характеристиках формируемой иммунной защиты.

Как работает вакцина Спутник V?

Вакцина разработана на основе рекомбинантных вирусных частиц аденовируса человека 26 серотипа (первый компонент) и 5 серотипа (второй компонент), который является вектором. В генетическую структуру этого аденовируса были внесены изменения, поэтому он не может приводить к инфекции у людей.

Аденовирус несет ген белка S вируса SARS-CoV-2, позволяющий вирусу-вектору продуцировать шиповидные белки (спайк-белки) коронавируса. Эти белки находятся на поверхности вируса и играют ведущую роль в механизме инфицирования.

Вакцинация тренирует иммунную систему организма человека распознавать шиповидный белок и вырабатывать иммунный ответ, что позволит предотвратить развитие инфекции, если в дальнейшем этот вирус попадет в организм.

Вакцина индуцирует как гуморальный, так и клеточный иммунитет в отношении коронавируса.

Сколько человек в Беларуси планируют привить против COVID-19?

Согласно Национальному плану мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Беларуси на 2021−2022 годы, планируется охватить прививками не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом регионе.

Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека, предупреждает возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. Но если охват населения будет менее 60%, то мы не сможем сформировать «коллективную защиту» и не сможем повлиять на интенсивность распространения вируса. В настоящее время продолжают проводиться исследования и возможно изменение поставленной задачи при получении новых данных.

Изучают ли в Беларуси циркулирующие варианты вируса, позволяет ли эта система установить мутировавшие штаммы?

Циркулирующие на территории нашей страны варианты вируса SARS-CoV-2 изучают в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Здесь проводится выделение вируса и секвенирование участка генома, который позволяет установить наличие мутаций.

В Беларуси выявлены случаи инфицирования британским штаммом COVID-19. Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа — Польша, Украина, Египет. Получены положительные образцы у лиц, инфицированных на территории страны.

Защищает ли «Спутник V» от заражения известными сейчас мутировавшими вариантами вируса?

Исследования в этом направлении продолжаются. Информация о том, что сформированный поствакцинальный иммунитет не позволит предупредить заражение мутировавшим штаммами, отсутствует.

На сегодня ученые не выявили escape-мутантов, которые по-настоящему ускользают от действия нейтрализующих антител. Пока в технологии производства вакцин используется формат полноразмерного спайк-белка. Такую ситуацию, чтобы штамм вируса полностью «убегал» от иммунной системы, представить сложно.

Когда можно делать прививку переболевшим COVID-19?

Вакцинация может быть сделана через 3−6 месяцев после болезни (независимо от степени тяжести перенесенного заболевания).

Минимальный интервал в 3 месяца целесообразен для лиц, имеющих высокий риск заражения мутировавшими вариантами вируса. Речь идет о людях, которые занимаются выращивание пушных зверей, людях, выезжающие в другие страны, например, работников кампании «Белавиа».

Если COVID-19 развился после первой прививки, то вторую можно планировать не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной инфекции.

Курс вакцинации необходимо завершить, так как полноценной длительной защиты введение одного компонента и перенесенная инфекция могли не сформировать. В настоящее время исследования в этом направлении продолжаются.

Что делать, если в интервале между введением первого и второго компонентов возникло острое заболевание или обострение хронического заболевания?

Введение второго компонента необходимо провести после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании. В индивидуальных случаях возможно предусмотреть введение второго компонента через 1−4 недели после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании (в зависимости от тяжести перенесенного заболевания). Необходимо учитывать риск возникновения COVID-19, наличие риска его тяжелого течения.

Максимальный интервал между введением компонентов не регламентирован.

Нужно ли перед прививкой сдавать анализы на наличие антигена или антител к вирусу SARS-CoV-2?

Нет. Целесообразность обследования перед проведением вакцинации на наличие антигена или антител к вирусу SARS-CoV-2 отсутствует.

Нужно ли прививаться, если есть иммуноглобулины G?

Наличие определенного количества вируснейтрализующих антител класса IgG к SARS-CoV-2 у переболевших не гарантирует защиту от повторного заражения уже через 3−6 месяцев после ранее перенесенной инфекции, поэтому вакцинация показана. При этом введение вакцины позволит сформировать более стойкий иммунитет.

Риск повторного инфицирования в ближайшие 3−6 месяцев после болезни невысокий. По данным исследователей у большинства переболевших протективный иммунный ответ сохраняется в течение 90 дней после перенесенного заболевания. По истечении данного времени целесообразно запланировать вакцинацию.

Являются ли аллергические реакции в прошлом на введение каких-либо лекарств, пищевых продуктов противопоказанием к вакцинации?

Вакцины, как и любое другое лекарство, могут вызывать аллергические реакции разной степени тяжести — от легких до тяжелых — у лиц с очень высокой чувствительностью к активному веществу или любому из компонентов вакцины. Данные по безопасности, полученные в ходе клинических испытаний, не указывают на какой-либо повышенный риск развития аллергической реакции, но при этом, учитывая ограниченное количество доз вакцин, введенных к настоящему моменту, очень редкие аллергические реакции (что означает менее 1 случая на 10000 вакцинированных лиц) все же нельзя исключить.

В качестве общего правила при использовании любых вакцин, вводимых парентерально, должно быть обеспечено незамедлительное оказание медицинской помощи, если это потребуется, и гарантировано наблюдение после вакцинации в течение не менее 30 минут.

Какие есть противопоказания к введению вакцины у лиц с хроническими заболеваниями?

Противопоказанием к вакцинации является:

— обострение хронического заболевания. В таком случае назначение профилактической прививки возможно через 2−4 недели после ремиссии;

— прием лекарственных препаратов, угнетающих функцию иммунной системы (для проведения вакцинации необходимо прекратить прием таких препаратов как минимум за 1 месяц до и после вакцинации);

— аутоиммунные заболевания, злокачественные новообразования (вакцинация может представлять риск для пациентов с указанной патологией, возможность вакцинации указанных пациентов изучается).

В общей характеристике лекарственного препарата указано, что при наличии хронических заболеваний вакцинация проводится «с осторожностью». Пациент должен быть на базисной терапии, привержен к ней, быть в стойкой ремиссии — это главное условие для вакцинации. В таких ситуациях допуск на вакцинацию может быть согласован с лечащим врачом (со специалистом по профилю хронической патологии). Принятие решения о вакцинации каждого пациента должно основываться на оценке соотношения пользы и риска.

Необходимо ли проведение лабораторных исследований перед назначением вакцины: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови?

Назначение вакцинации каждому пациенту проводится врачом после его опроса, медицинского осмотра и изучения медицинского анамнеза.

Проведение лабораторного и/или диагностического исследования может потребоваться в отдельных случаях пациентам с хронической патологией, в целях оценки интенсивности (периода) протекания хронического заболевания.

На данном этапе производители вакцины не указывают на необходимость проведения лабораторных исследований перед вакцинацией в рутинном порядке.

Как вакцинировать лиц, относящихся к контактам первого уровня?

Лиц, относившихся к контактам первого уровня, можно вакцинировать не ранее окончания периода наблюдения при отсутствии клинических проявлений заболевания. Их предварительное тестирование на наличие антигена или антител нецелесообразно.

Какие есть ограничения по возрасту для применения вакцины «Спутник V»?

Вакцина показана для профилактики COVID-19 у взрослых старше 18 лет.

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