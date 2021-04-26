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Белорусы Варшавы добиваются введения экономических санкций против режима Лукашенко

  • 26.04.2021, 16:07
Белорусы Варшавы добиваются введения экономических санкций против режима Лукашенко

В столице Польши сегодня проходит целая серия пикетов.

Белорусская диаспора в Варшаве проводит серию акций протеста для того, чтобы напомнить Европейскому Союзу, как токсичны взаимоотношения с белорусским режимом и прикорытным бизнесом. На каждой точке есть возможность подписать петицию к Еврокомиссии, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Расписание пикетов:

10:00 - 14:00 – Посольство Латвии (ul. Królowej Aldony 19)

11:00 - 14:00 – Посольство США (al. Ujazdowskie 29/31 )

15:00-17:00 – Посольство РФ (ul. Belwederska 49)

18:00 - 19:30 – Сейм Польши (Wiejska 4/6/8)

18:00 - 19:30 – Посольство Венгрии (ul. Chopina 2)

18:00 - 19:30 – Еврокомиссия (Jasna 14)

На фото и видео первые два пикета.

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