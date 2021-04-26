Persona grata для власти РФ Алексей Макаркин

26.04.2021, 19:00

Алексей Макаркин

фото: rfe/rl

По наградам можно судить о взаимоотношениях с властью лидеров думских партий.

Владимир Жириновский стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" — он 65-й россиянин, вошедший в этот неформальный клуб. По своей престижности полное кавалерство этого ордена уступает только высшей российской награде – ордену Андрея Первозванного, которого удостоены 22 человека.

По наградам можно судить об особенностях взаимоотношений с властью лидеров парламентской оппозиции. Андреевских кавалеров среди них нет (из российских политиков этот орден имеют толькоМихаил Горбачев (получил уже после того, как отошел по возрасту от активной политической деятельности), Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу).

Владимир Жириновский регулярно – раз в пять в лет – получал к очередному юбилею очередные степени ордена "За заслуги перед Отечеством". Также он награжден орденами Почета (май 2008 года, одно из первых "медведевских" награждений – Дмитрий Анатольевич удостоил ордена своего спарринг-партнера по президентской кампании) и Александра Невского (2015 год). На этом фоне внешне менее важным кажется награждение Жириновского правительственной медалью Столыпина II степени в мае 2012 года. Но на самом деле это одно из финальных награждений, совершенных Путиным в качестве премьера (медаль была учреждена именно Путиным, при котором у Дома правительства был установлен памятник Столыпину). Первой степенью этой медали Жириновского наградил уже Медведев в 2019 году.

Сергей Миронов был награжден третьей степенью ордена "За заслуги перед Отечеством" к 55-летию в 2008 году еще в качестве председателя Совета Федерации (как правило, это награда вручается последовательно от низшей степени к высшей, но в отношении статусных персон неоднократно допускались исключения – для спикера младшая степень была недостаточно престижной). К 60-летию он награды не получил – "Справедливая Россия" тогда временно радикализировалась и активно демонстрировала принципиальную оппозиционность. К 2018 году лояльность партии снова повысилась, и Миронов был удостоен ордена – но с понижением, только четвертой степени, что политически приемлемо для лидера думской фракции. Впрочем, иногда четвертую степень получают даже в конце цепочки награждений - но это в тех случаях, когда надо собрать всю коллекцию степеней ордена (Миронову для этого еще далеко). Медали Столыпина у него нет.

Геннадий Зюганов до 2014 года российских орденов не получал, у него был только советский орден "Знак Почета". В июне 2014 года он к 70-летию был награжден орденом Александра Невского – принятие государственной награды стойким коммунистом может быть связано с "крымским консенсусом". В условиях эйфории коммунистические активисты не стали критиковать своего лидера за получение ордена от "буржуазной" власти (кстати, награждение через полгода этим орденом Жириновского выглядит симметричным решением и дополнительным поощрением лидера ЛДПР). Был создан прецедент, и награждение Зюганова младшей степенью ордена "За заслуги перед Отечеством" к 75-летию уже не выглядело необычным явлением. В 2019 году Зюганов также был удостоен второй степени медали Столыпина (одновременно с вручением первой степени этой медали Жириновскому).

Таким образом наградные истории свидетельствуют о том, что самым стабильным и успешным партнером власти из числа лидеров парламентской оппозиции является Жириновский. Отношения с ней Миронова отличались нестабильностью – он не восстановил свой статус, имевшийся в нулевые годы. Наконец, Зюганов со временем все больше становился persona grata для власти, хотя и не до такой степени, как Жириновский.

Алексей Макаркин, t.me

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