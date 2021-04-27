Макрон поддержал высылку российских дипломатов из Европы 3 27.04.2021, 10:52

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Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Президент Франции провел телефонные переговоры с Путиным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил положение в Донбассе, ситуацию с Алексеем Навальным и высылку российских дипломатов из Чехии и других стран Европы.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца, Макрон выразил поддержку Франции европейским партнерам в связи с волной изгнаний сотрудников российских посольств, которая по масштабам превысила рекорды времен Маграрет Тэтчер и Рональда Рейгана.

На прошлой неделе, напомним, Чехия выслала 81 российского дипломата, Словакия - трех, Латвия - двух, Эстония и Литва по одному. США отправили на родину 10 сотрудников российского посольства.

Москва ответила высылкой 10 дипломатов США, 27 дипломатов европейских государств, а также потребовала от Чехии уволить более 90 россиян, работавших в посольстве в Москве.

Путин, как отмечает пресс-служба Кремля, в разговоре с Макроном подчеркнул «абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий».

Макрон также выразил «серьезную обеспокоенность» состоянием здоровья Навального, призвал Путина «уважать фундаментальные права» и снизить напряженность в отношениях с Украиной, а именно - отвести войска и тяжелые вооружения от ее границ.

Путин в ответ обвинил Киев в «провокационных действиях» и заявил, что украинские власти «целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения и игнорируют положения Минских соглашений».

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