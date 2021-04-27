Разговор с пустотой 1 Иван Давыдов

27.04.2021, 12:26

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Иван Давыдов

Пусть черное называется белым, раз им так хочется.

27 апреля — ну, вдруг вы не в курсе, — особая дата. День российского парламентаризма. Нет, не траурная, не проводы, не поминки. Это праздник. В честь праздника еще накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин поделился в своем телеграм-канале грандиозным научным открытием. «Западным «доброжелателям» покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», — написал председатель парламента. И, кроме того, сообщил, что «все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны».

А вот глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова встретилась с самим президентом РФ. И рассказала президенту, а заодно и всем нам, что за последние годы доверие граждан к выборам и к избирательной системе возросло. Но при этом, конечно, надо каждый день работать, чтобы это доверие оправдывать. «Мы сейчас имеем очень динамично развивающуюся избирательную систему — открытую, прозрачную, доступную, удобную для наших избирателей, и которая очень чутко реагирует на запросы общества», — добавила Памфилова. И похвасталась: голосование за поправки в Конституцию стало главным испытанием для избирательной системы, полчища врагов пытались его дискредитировать, однако ничего у врагов не вышло. Система выдержала проверку на прочность.

«Слава Богу!», — опрометчиво сказала Памфилова, хотя всякому, кажется, должно быть понятно, что за любые наши победы славить следует президента. Особенно — в присутствии президента.

Я давно уже поймал себя на мысли, что все эти новости, все, что раньше веселило, изумляло, а иногда даже и пугало, теперь не вызывает никаких эмоций. Я такой же россиянин, как и все прочие. Значит, и во мне есть особый ген демократии, нашей, настоящей, сермяжной. Нельзя же не верить спикеру ГД! Ну, есть и есть, подумаешь. Доктор странных наук Мединский уже находил в россиянах «лишнюю хромосому», президент — «особый культурный и генетический код», причем неоднократно, а спикер петербургского ЗАКСа Макаров – «особый блокадный ген», кажется. Или это только петербуржцев касалось? Да не важно. Геном, как говорится, больше, геном меньше — пусть ищут, это занятие, по крайней мере, более или менее безопасное для окружающих, чего о прочих их занятиях не скажешь.

И копаться в принципах функционирования — довольно примитивных — перевернутого мира, в котором не без комфорта обжились большие начальники, тоже неинтересно. Все уже описано до нас: мир – это война, свобода – это рабство, «ДНР» всегда воевала с «ЛНР». Или наоборот. Пусть растет, как злокачественная опухоль, доверие граждан к избирательной системе на радость Элле Александровне Памфиловой. Пусть летнее голосование у пней станет красноречивым свидетельством крепости этой самой системы. Кстати, тут есть и рациональное зерно — если можно с выборами творить то, что они прошлым летом устроили, значит, и правда, тверда система. Как шанкр тверда.

Пусть черное называется белым, раз им так хочется. Это их государство, их небывалый пир, а спорить с ними — себе дороже. Не у всякого хватит смелости.

Меня другое волнует. Вот собираются объявить структуры Навального экстремистскими. Когда я это пишу — еще только собираются, а когда вы будете читать, может быть, уже и объявят. С субботы по стране – волна обысков, задержаний, судов, арестов. Отлавливают и наказывают заметных людей, оппозиционеров, политических активистов. И точно так же отлавливают обычных людей, которые были на акциях протеста. Понятно, что внезапный этот всплеск агрессии не первый и не последний. И понятно также, что он связан с предстоящими выборами в Государственную думу.

С теми самыми выборами, для проведения которых, по слову спикера Володина, в России есть все условия. В данном случае, кстати, со спикером совсем уж бессмысленно спорить. Да, есть все условия для проведения выборов, для убедительного триумфа «Единой России» (какая разница, какие у партии власти рейтинги, если доверие граждан к избирательной системе год от года растет, а во главе ЦИК – несгибаемая Элла Памфилова?), все условия для того, чтобы в те думские кресла, которые после рассадки единороссов останутся вакантными, поместить проверенных и правильных товарищей. Вечного Зюганова, которого на днях в сто сорок мятый раз переизбрали главой КПРФ, еще более вечного Жириновского, которого президент наградил орденом «За заслуги перед отечеством» I степени, и даже новобранца Прилепина, который собирается в ближайшее время созвать конференцию для возрождения Советского Союза.

Здравая идея и очень своевременная, кстати, читаешь и радуешься – именно такие люди нужны нашему парламенту! Только Захара там для полной гармонии и не хватало. Что ж, теперь будет гармония.

Репрессивных законов достаточно, чтобы надежно отсечь от участия в выборах настоящую оппозицию. А для самых непонятливых есть ОМОН, отлично научившийся разгонять протестные акции и вооруженный вдобавок к архаичным немного дубинкам вполне инновационными электрошокерами.

И хочется сказать: граждане начальники! Поверьте уже сами себе. Оставайтесь внутри своего перевернутого мира, где доверие растет и триумф на выборах неизбежен. Сами к себе прислушайтесь. Не надо больше ломать человеческие судьбы, не надо топтать молодежь, не надо насильно выпихивать в нелегальное поле тех, кому политика небезразлична. Это с точки зрения стратегии и видов на будущее – довольно глупое и опасное поведение. Не только для тех, чьи жизни вы теперь калечите, но и для вас же самих.

Есть такое мнение, будто российские мужчины любят разговаривать с телевизором. Не знаю, я телевизор смотрю редко. Но вот сейчас чувствую, что разговаривать зачем-то пытаюсь с черной пустотой, которая засасывает живых людей.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»

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