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Эксперт — об отмене поставок российской нефти: Это может быть фатальным для режима

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  • 28.04.2021, 8:15
  • 22,022
Эксперт — об отмене поставок российской нефти: Это может быть фатальным для режима
Татьяна Маненок

Прекратить сотрудничество с Тараканом могут также Азербайджан и другие страны.

Российские нефтяные компании могут приостановить поставки на Нафтан из-за санкций США. Ограничительные меры непосредственно не затронули российские компании, но они обеспокоены тем, что их могут наказать, если продолжится сотрудничество с белорусскими предприятиями. Вашингтон отозвал разрешения на некоторые сделки США с девятью подсанкционными белорусскими государственными предприятиями, включая завод «Нафтан» и его владельца «Белнефтехим».

Что это означает для Беларуси?

«Наша Нива» поинтересовалась у обозревателя «Белрынка» Татьяны Маненок:

— Если они («Роснефть» и «Сургутнефтегаз» — ред.) так забеспокоились, то, вероятно, изменилось что-то в механизме действий санкций.

Если крупные компании действительно откажутся от поставок на «Нафтан», то последствия могут быть фатальными.

«Нафтан» перерабатывает 9—10 миллионов тонн нефти в год, это половина нашей переработки. Его продукция идет и на внутренний рынок, и на внешний рынок, на работу «Нафтана» завязана работа «Полимира» и «Могилевхимволокна».

Заместить эти объемы объективно будет очень трудно: мы видим с какими трудностями происходит диверсификация, небольшие партии идут из Азербайджана, но если побоятся россияне, то, вероятно, побоятся поставлять и остальные?

Ситуация также сильно ухудшится, если к американским санкциям присоединятся европейцы».

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