Ученые нашли причину, из-за которой у больных коронавирусом пропадает вкус 28.04.2021, 19:37

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Фото: pixabay.com

Исследователи изучили тысячи вкусовых рецепторов человека.

Исследователи из Национального института США объяснили, почему у больных COVID-19 пропадает вкус. Соответствующая научная статья опубликована на bioRxiv, передает korrespondent.net.

Ученые выяснили, что вкусовые рецепторы, расположенные на языке человека, обладают ангиотензин-превращающимся ферментом 2 (ACE2). Через этот фрагмент вирус SARS-CoV-2 попадет в клетки организма. Таким образом, при инфицировании коронавирусом поражаются вкусовые качества.

Исследованием руководил Джозефин Иган, который со своей командой изучил тысячи вкусовых рецепторов человека.

Отмечается, что рецепторные клетки II типа в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на его задней части, содержат фермент ACE2, который является точкой входа для вирусов.

В эксперименте участвовала 45-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19, которая жаловалась на потерю вкуса, и 63-летний мужчина, больной коронавирусом. У больных диагностировали увеличение размеров языка, покраснение его основания и обнаружили, что их вкусовые луковицы изменились в слое стволовых клеток.

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