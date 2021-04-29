Мальчика, который спас на пожаре младшего брата, доставили вертолетом из Мяделя в Минск 29.04.2021, 17:50

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Было принято решение продолжить лечение ребенка на республиканском уровне.

12-летнего мальчика, который получил серьезные травмы, пытаясь потушить пожар и спасти младшего брата, доставили из Мяделя в Минск.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, экстренную доставку из Мядельской ЦРБ в Республиканский ожоговый центр БСМП осуществил Республиканский центр организации медицинского реагирования совместно с МЧС. Вертолет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибриляции и т.д. Его используют для транспортировки с 2017 года.

Вчера в МЧС сообщали о пожаре в деревне Сидоровичи Мядельского района. Открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом, где в момент загорания находились два брата 2009 и 2019 годов рождения. Еще один ребенок был у соседей. Родителей дома не было.

До прибытия спасателей 12-летний мальчик спас своего младшего брата. Один из очевидцев, подбежав к дому, увидел, как мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, кухонное окно было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание. Медики доставили подростка в больницу. Состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Пожар ликвидировали, огонь уничтожил крышу, имущество, повредил стены дома. Причина случившегося устанавливается

При первичном осмотре у подростка диагностировали комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С учетом тяжести повреждений, было принято решение продолжить лечение ребенка на республиканском уровне.

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