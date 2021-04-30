В Бресте вынесли приговоры 14-ти героям из Пинска 12 30.04.2021, 11:04

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Незаконный суд приговорил белорусов к большим срокам.

30 апреля в Бресте огласили приговор по делу о событиях в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, сообщает tut.by.

Суд посчитал вину всех 14 фигурантов доказанной и назначил:

36-летний Богнавец Роман — 6 лет колонии усиленного режима;

20-летний Богнат Даниэль — 6 лет колонии усиленного режима;

31-летний Гунько Григорий — 6 лет колонии усиленного режима;

28-летний Ляженко Сергей — 6 лет колонии усиленного режима;

43-летний Михайлов Станислав — 6 лет колонии усиленного режима;

44-летняя Мовшук Елена — 6,5 года колонии общего режима;

42-летний Мовшук Сергей — 6,5 года колонии усиленного режима (он был под домашним арестом, взят под стражу в зале суда);

20-летний Мостицкий Давид — 5,5 года колонии усиленного режима;

35-летний Рогащук Вячеслав — 6 лет колонии усиленного режима;

19-летний Рубец Олег — 5,5 года колонии усиленного режима;

37-летний Соловей Игорь — 6 лет колонии усиленного режима;

35-летний Терешко Александр — 6,5 года колонии усиленного режима;

32-летний Халимончик Артем — 6 лет колонии усиленного режима;

20-летний Шелемет Вячеслав — 5,5 года колонии усиленного режима.

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