В Бресте вынесли приговоры 14-ти героям из Пинска

В Бресте вынесли приговоры 14-ти героям из Пинска12
- 30.04.2021, 11:04
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Незаконный суд приговорил белорусов к большим срокам.
30 апреля в Бресте огласили приговор по делу о событиях в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, сообщает tut.by.
Суд посчитал вину всех 14 фигурантов доказанной и назначил:
36-летний Богнавец Роман — 6 лет колонии усиленного режима;
20-летний Богнат Даниэль — 6 лет колонии усиленного режима;
31-летний Гунько Григорий — 6 лет колонии усиленного режима;
28-летний Ляженко Сергей — 6 лет колонии усиленного режима;
43-летний Михайлов Станислав — 6 лет колонии усиленного режима;
44-летняя Мовшук Елена — 6,5 года колонии общего режима;
42-летний Мовшук Сергей — 6,5 года колонии усиленного режима (он был под домашним арестом, взят под стражу в зале суда);
20-летний Мостицкий Давид — 5,5 года колонии усиленного режима;
35-летний Рогащук Вячеслав — 6 лет колонии усиленного режима;
19-летний Рубец Олег — 5,5 года колонии усиленного режима;
37-летний Соловей Игорь — 6 лет колонии усиленного режима;
35-летний Терешко Александр — 6,5 года колонии усиленного режима;
32-летний Халимончик Артем — 6 лет колонии усиленного режима;
20-летний Шелемет Вячеслав — 5,5 года колонии усиленного режима.