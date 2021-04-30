Первоапрельская шутка Volkswagen вызвала расследование в США
- 30.04.2021, 17:17
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Ранее компания сменила название на Voltswagen.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen (VW) после того, как его американское подразделение объявило о смене названия на Voltswagen. Американский регулятор намерен проверить, повлияло ли сообщение компании на курс ее акций, пишет журнал Der Spiegel (перевод – DW) в четверг, 29 апреля. Расследование находится на начальной стадии, Volkswagen сотрудничает с регулятором.
Объявление о смене названия было обнародовано 29 марта на сайте американского отделения немецкого концерна. Буквально на следующий же день VW назвал его первоапрельской шуткой и маркетинговым ходом с целью привлечь внимание к электромобилям концерна.
Массовый отзыв Volkswagen с рынка США из-за «дизельгейта»
Volkswagen не впервые становится объектом внимания американских регуляторов. Так, в результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие дизельных двигателей экологическим стандартам.
«Дизельгейт» вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о многомиллиардных штрафных и компенсационных выплатах в рамках урегулирования скандала.