Зондирование на дне Тихого океана 1 Telegram-канал «СерпомПо»

4.04.2021, 13:04

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Ускоряя шаг, движется «Роскосмос» к памятной дате 12 апреля — полету Гагарина.

Три дня назад сошел с орбиты и сгорел над Тихим океаном российский военный спутник зондирования Земли, запущенный всего-то в 2018 году. О чем первым сообщило почему-то командование космической обороны Северной Америки. Зондирование продолжится на дне Тихого океана.

Сегодня в российском модуле МКС по имени «Звезда» нашли (в который раз!) три новые трещины – места возможных утечек воздуха. Слава Богу, закрыли герметиком. «Роскосмос» отрицает, что причиной трещин может быть «усталость металла» - срок работы станции продлен до 2028 года. Тогда что же? В чем причина? Дрель американского космонавта? Работа приборов в американском сегменте МКС, от которого дрожит и трескается наш модуль? Какие еще экзотические версии?

Но не надо пессимизма. Пусть наверху сгорает и трескается, нужно помнить о подвигах предков, дышать оптимизмом полной грудью, смотреть в необъятное небо.

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