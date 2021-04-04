Названы страны-лидеры «постпандемийного мира» 4.04.2021, 17:07

1,210

Фото: EPA

Главным двигателем экономического восстановления станут США.

В 2021 году страны мира будут быстро восстанавливать свою экономику после вызванного пандемией коронавируса кризиса, однако некоторые, в том числе и Россия, могут отстать от «лидеров постпандемийного мира» — США и Китая. Это связано с темпами вакцинации населения от COVID-19 и жесткой монетарной политикой, пишет Bloomberg Economics.

Эксперты прогнозируют, что в целом восстановление мировой экономики будет идти рекордными темпами и ее рост составит рекордные за более чем полвека 6,9 процента. При этом в отличие от кризиса 2008 года это восстановление может носить однобокий характер из-за разных темпов вакцинации и разной финансовой политики государств.

Главным двигателем восстановления станут США, в то время как экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония, продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай, который смог победить эпидемию COVID-19, а Бразилия, Индия и Россия будут «явно уступать». Во многом это зависит от того, как быстро странам удастся вакцинировать значительную часть своего населения. По данным экспертов Bloomberg, в США привита почти четверть населения, в то время как в Евросоюзе этот показатель еще не достиг 10 процентов, в Мексике, Бразилии и России — 6 процентов.

Вторая причина, почему многие страны начнут отставать от США и Китая, — различная финансовая политика. По мнению главного экономиста JPMorgan Chase Брюса Касмана, в 2020 году большинство центробанков, в том числе в Турции, Бразилии и России, в ответ на вызванный пандемией кризис снизили процентные ставки, но теперь там начали ужесточать монетарную политику, опасаясь ускорения инфляции или оттока капитала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».