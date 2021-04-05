Ученые выявили у кошек неизвестные ранее способности 5.04.2021, 8:10

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Для исследования привлекли 80 животных – домашних и также взятых напрокат из котокафе.

Серия простых экспериментов показала, что домашние кошки отличают свое имя от других слов, в том числе от кличек сородичей и слов, похожих фонетически. Ученые считают, что животные делают это не просто так: к этому их вынуждает как положительное, так и отрицательное подкрепление, пишет lenta.ua.

Японские ученые провели эксперимент с целью выяснить, откликаются ли кошки на свою кличку, если их зовут не хозяева, а посторонние люди.

Для исследования ученые привлекли 80 кошек – домашних животных и также взятых напрокат из котокафе – заведений, в которых живет сразу много кошек, и они могут свободно общаться с посетителями.

Сначала записали на диктофон голос хозяина или знакомого кошке человека. На аудиозаписи произносилась кличка кошки, а также четыре слова, похожих по звучанию. Потом задачу усложнили, люди на записи называли имена других кошек. Наконец в конце эксперимента кличку называл незнакомый кошке человек.

В результате исследователи узнали, что кошки узнают свое имя. Кошки показали весьма хорошие результаты. Почти 60% хвостатых поворачивались к источнику звука, когда произносились их клички. Некоторые кошки двигали ушами, показывая свой интерес. 10% пушистиков мяукали и подходили к диктофону, слыша свою кличку.

Интерпретируя полученные результаты, авторы работы пишут, что кошки действительно выделяют свои имена среди других слов. Вероятно, это происходит потому, что животные связывают их с различными стимулами – как положительными (кормление или поглаживание), так и отрицательными (стрижка когтей, поездка к ветеринару и так далее).

Однако очевидно, что кошки могут различать человеческую речь фонетически, поскольку они не путают с собственным именем даже похожие слова.

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