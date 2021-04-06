Планы были дерзки Telegram-канал «СерпомПо»

6.04.2021, 14:38

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иллюстрационное фото

Как тебе такое, Илон Маск?

Планы были дерзки. Они возникли до 2014-го, «крымского» года. Частная космическая компания «КосмоКурс», созданная в 2014-м для разработки космической техники и услуг космическим туристам в секторе суборбитальных полетов, давала надежду, что в нашей стране будет развиваться частный космический сектор.

«КосмоКурс» планировал создать космодром (!) в Нижегородской области (!), а первый полет был запланирован на 2025 год. Это смотрелось здорово.

Прошло 7 лет. Пришел крах русского SpaceX, «КосмоКурс» закрывается, все сотрудники увольняются. В том числе 50 конструкторов ракетно-космической техники (их трудоустроят в «Роскосмос»).

Глава уходящего в небытие «КосмоКурса» Павел Пушкин основной причиной называет бюрократические преграды. По его словам, компания столкнулась с непреодолимыми трудностями в согласовании требований к проекту космодрома с местными властями и невозможностью получения от Минобороны РФ необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

Давайте спросим прямо: взятки, что ли вымогали космического размера? Такие, что невозможно было заплатить?

Начальство в России любит памятные даты: конец войны, первый полет человека в космос. Умеет оно замазывать засыхающим герметиком «гордости» трещины в нашем постаревшем, никчемном государственном корабле. Что же, надо как-то объясняться, почему накануне 60-летия полета Юрия Гагарина была ликвидирована перспективная частная российская космическая компания.

«Как тебе такое, Илон Маск?» Тебе, наверное, американская военщина и власти Флориды не мешали ракеты строить. Потому они и летают.

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