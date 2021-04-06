Польские таможенники нашли семь тысяч пачек сигарет в поезде из Беларуси 14 6.04.2021, 15:40

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Сигареты были спрятаны в вагоне с древесной стружкой.

Сотрудники польской таможни пресекли незаконный провоз через границу 7 тысяч пачек сигарет из Беларуси, сообщает пресс-служба налоговой инспекции Белостока.

Нелегальный груз обнаружили на погранпереходе Семянувка в товарном поезде, следовавшем из Беларуси в Польшу. Сигареты были спрятаны в одном из 28 вагонов с древесной стружкой. Рыночная цена контрабанды составила около 100 тысяч злотых.

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